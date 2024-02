Meeste Aziatische markten onder druk na inflatiecijfers VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De meeste markten in Azië daalden woensdag, met uitzondering van de beurs in Hongkong, nadat hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers Wall Street flink onder druk zette. De Hang Seng-index in Hongkong maakte de verliezen wel goed en steeg licht, waarmee de index het bredere negatieve sentiment kon ontspringen. De markten op het Chinese vasteland blijven deze week gesloten. De Japanse Nikkei 225 bereikte het hoogste niveau in 34 jaar, maar moest gedurende de handelssessie een stap terug doen en daalde met 0,7 procent, terwijl de Topix-index een groter verlies boekte van 1,0 procent. In Seoul verloor de Kospi 1,0 procent. Ook in Europa lijken de beurzen zich op te maken voor een licht lagere opening, na de negatieve handelssessie in de VS en lijkt de AEX circa 2 punten lager te gaan openen. info@abmfn.nl

