Vopak heeft prima jaar achter de rug en gaat eigen aandelen inkopen

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft een prima jaar achter de rug en heeft in 2023 de omzet en winst zien stijgen en het bedrijf gaat voor 3000 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf.

De vooruitgang werd vooral gedreven door gunstige markten voor olie, chemie en gas, en een extra bijdrage van de groeiprojecten in Vlaardingen en Los Angeles.

Topman Dick Richelle keek met trots terug op een succesvol 2023. "Ons team bij Vopak heeft onze strategische prioriteiten waargemaakt om onze financiële en duurzaamheidsdoelstellingen te verbeteren. Ook hebben we onze voetafdruk vergroot in gas- en industriële terminals en versnellen Vopak in de richting van nieuwe energieën en grondstoffen", aldus Richelle.

De omzet van Vopak steeg in 2023 op jaarbasis, van 1,37 miljard euro naar 1,43 miljard euro.

De EBITDA exclusief bijzondere posten steeg in 2023 naar 964 miljoen euro. Daaraan droeg het vierde kwartaal 229 miljoen euro bij.

ING verwachtte dat Vopak over 2023 een EBITDA-resultaat van 965 miljoen euro zou melden.

Het nettoresultaat steeg van een verlies van 168,4 miljoen euro in 2022 naar een winst van 455,7 miljoen euro in 2023.

Dit resulteerde in een winst van 3,63 euro per aandeel ten opzichte van een verlies in 2022 van 1,34 euro per aandeel. Exclusief bijzondere posten bedroeg de winst 3,29 euro per aandeel.

De bezettingsgraad lag aan het einde van 2023 op 91 procent en dat 4 procentpunt hoger dan in 2022.

Vopak stelde woensdag een dividend voor van 1,50 euro per aandeel over 2023 ten opzichte van 1,30 euro in 2022. De dividendverhoging van 0,20 euro bedraagt 15 procent.

Daarnaast wil Vopak voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Outlook

Voor 2024 mikt Vopak op een operationeel cashrendement van meer dan 12 procent.

Vopak is van plan door 1 miljard euro te investeren in de uitbreiding van zijn basis in industriële en gasterminals tegen 2030, en 1 miljard euro voor het versnellen van nieuwe energieën en duurzame grondstoffen tegen 2030.

De verwachting is dat de proportionele EBITDA, exclusief bijzondere posten, in 2024 tussen de 1,12 en 1,17 miljard euro ligt, rekening houdend met desinvesteringen en afhankelijk van marktomstandigheden en wisselkoersen

De EBITDA-vooruitzichten exclusief bijzondere posten voor 2024 zullen naar verwachting in de buurt liggen van de 880 miljoen tot 920 miljoen euro. ING dacht dat Vopak zou aangeven te streven naar tenminste 900 miljoen euro in 2024.

De groei-investeringen voor 2024 zullen naar verwachting rond de 300 miljoen euro liggen. De geconsolideerde operationele investeringen voor 2024 zullen naar verwachting ongeveer 230 miljoen euro bedragen.