Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 44 punten voor de Duitse DAX, een min van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 13 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag al lager, nadat de Amerikaanse inflatie in januari minder sterk daalde dan de markt had gehoopt.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari met 0,3 procent, waar een daling werd voorzien. Hierdoor bleef de inflatie boven 3 procent, terwijl beleggers rekenden op een daling tot 2,9 procent.

De tegenvallend hoge inflatie betekent dat de markt meer geduld moet hebben voordat de Federal Reserve de rente verlaagt, zei Philip Marey van Rabobank. Met name de prijzen van diensten stegen relatief sterk en dat is een parameter die de Fed belangrijk vindt. inmiddels verwachten de meeste beleggers dat de eerste renteverlaging niet in mei, maar pas in juni te verwachten is.

Analisten van Santander merkten op dat het PCE-inflatiecijfer dat op 29 februari verschijnt meer gewicht in de schaal legt bij de Fed. Tot die tijd zal het jongste inflatiecijfer van woensdag echter de toon kunnen zetten.

Bedrijfsnieuws

De winstgevendheid van reder Maersk zal dit jaar onder druk staan door de situatie in de Rode Zee volgens JPMorgan. Maersk sloot 1,4 procent lager.

Randstad zag de omzet over het vierde kwartaal van dit jaar flink afnemen en ook meer dan verwacht, terwijl het resultaat overeenkwam met de prognoses. De trend in het vierde kwartaal zette zich in januari door. Het aandeel sloot ongeveer een procent in de min.

Standard Chartered overweegt om zijn investment bank af te splitsen van de tak corporate en commercial banking voor grote bedrijven, volgens persbureau Bloomberg. De Londense bank is vooral actief in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en haalt bijna tweederde van de inkomsten uit de investeringsbank. Het aandeel daalde rond een half procent.

TUI sloot licht lager. Het reisbedrijf zag in het afgelopen kwartaal de omzet en het resultaat stijgen, maar leed nog altijd verlies, hoewel minder dan een jaar eerder.

Het Duitse Siltronic gaf een zwakke outlook en verlaagde het dividend. Het aandeel verloor 4 procent.

Ook Europese sectorgenoten hadden het lastig. STMicroelectronics daalde 3,5 procent, Infineon 5,0 procent en ASML 3,1 procent. Softwaremaker SAP verloor ook 3 procent in Frankfurt.

In Parijs werd Michelin beloond voor een cijferupdate. De bandenfabrikant werd bijna 7 procent duurder. Concurrent Continental steeg in Frankfurt een procent.

Daar deed Rheinmetall het nog beter met een koerswinst van circa 4,5 procent. Ook chemienamen BASF en Solvay wonnen terrein.

Euro STOXX 50 4.689,28 (-1,20%)

STOXX Europe 600 482,83 (-0,95%)

DAX 16.880,83 (-0,92%)

CAC 40 7.625,31 (-0,84%)

FTSE 100 7.512,28 (-0,81%)

SMI 11.044,00 (-0,54%)

AEX 839,65 (-1,89%)

BEL 20 3.675,52 (-1,09%)

FTSE MIB 31.135,00 (-1,37%)

IBEX 35 9.925,40 (0,59%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag min of meer vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na een tegenvallend inflatiecijfer, maar wisten de verliezen aan het einde van de handelsdag te beperken. Resultaten van taxi-app Lyft werden nabeurs juichend ontvangen.

De koersen zakten nadat bleek dat de inflatie in januari maar mondjesmaat daalde, van 3,4 procent in december tot 3,1 procent. Er was gerekend op een snellere daling tot 2,9 procent.

Dit betekent dat de verhoopte renteverlagingen van de Federal Reserve langer op zich laten wachten. Inmiddels gaat de markt niet langer uit van mei, maar van juni.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg direct na deze inflatiecijfers met 10 basispunten naar 4,27 procent.

De technologie-aandelen die recent weer sterk stegen, werden relatief hard geraakt. De Magnificent Seven, dat wil zeggen Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla, zijn inmiddels 13 biljoen dollar waard.

Door die uitzonderlijke concentratie zullen de aandelenmarkten ook in de nabije toekomst steeds afhankelijker worden van het sentiment rond deze aandelen, stelde Jim Reid van Deutsche Bank.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Coca-Cola daalde 0,6 procent. De jaaromzet steeg iets harder dan het bedrijf had aangekondigd en het rekent voor dit jaar op een groei van de aangepaste winst per aandeel met 4 tot 5 procent. Analisten rekenen op 4,5 procent.

Burger King zag de omzet van eigenaar Restaurant Brands stijgen van 9,9 miljard naar 10,9 miljard dollar. Het aandeel daalde 4,5 procent.

De koers van software- en databedrijf ZoomInfo Technologies klom juist 14 procent, nadat de omzet en winst de verwachtingen in het vierde kwartaal overtroffen.

Luchtvaartmaatschappij JetBlue werd 21,6 procent meer waard, nadat de activistische belegger Carl Icahn meldde dat hij een belang van bijna 10 procent in het bedrijf heeft opgebouwd.

Nabeurs zorgde Lyft voor een verrassing met een meevallend verlies en de aankondiging van winstgevendheid in het nieuwe jaar. Het aandeel schoot nabeurs omhoog met 52 procent.

Ook de beurshandelapp Robinhood kreeg een warm onthaal. De verrassende kwartaalwinst zorgde nabeurs voor een koerssprong van meer dan 13 procent.

S&P 500 index 4.953,17 (-1,35%)

Dow Jones index 38.272,75 (-1,35%)

Nasdaq Composite 15.655,60 (-1,80%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood, met uitzondering van de beurs in Hongkong, dat na een lang weekend weer de deuren opende. Shanghai is nog wel altijd gesloten in verband met de viering van Nieuwjaar.

Nikkei 225 37.722,19 (-0,6%)

Shanghai Composite 2.865,90 (slotstand 8 feb.)

Hang Seng 15.757,50 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0712. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0702 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0720 op de borden.

USD/JPY Yen 150,48

EUR/USD Euro 1,0712

EUR/JPY Yen 161,19

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - December (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (eur)

11:00 Industriële productie - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Winterramingen EU

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Delivery Hero - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Cisco - Cijfers tweede kwartaal (VS)