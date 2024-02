Robinhood treft doel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Robinhood steeg dinsdag 14 procent in de handel nabeurs, nadat de beurshandel-app sterker dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal meldde. Robinhood boekte een nettowinst van 30 miljoen dollar, of 0,03 dollar per aandeel, op een omzet van 471 miljoen dollar. Analisten rekenden op een verlies van 0,01 dollar per aandeel, bij een omzet van 455 miljoen dollar, volgens FactSet. De omzet steeg op jaarbasis met 24 procent. De rentebaten stegen met 41 procent tot 236 miljoen dollar en de op transacties gebaseerde inkomsten stegen met 8 procent tot 200 miljoen dollar. De transactie-inkomsten uit aandelenhandel stegen relatief sterk, met 19 procent tot 25 miljoen dollar terwijl de fees uit cryptohandel met 10 procent stegen tot 43 miljoen dollar. De transactie-inkomsten uit optiehandel daalde met 2 procent, maar bleven het leeuwendeel uitmaken, met 121 miljoen dollar. Het aandeel maandelijks actieve gebruikers daalde 4 procent tot 10,9 miljoen. Bron: ABM Financial News

