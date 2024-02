Wall Street beperkt verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na een tegenvallend inflatiecijfer, maar wisten de verliezen aan het einde van de handelsdag te beperken. Resultaten van taxi-app Lyft werden nabeurs juichend ontvangen. De S&P500-index daalde 1,4 procent tot 4.953,17 punten, nadat eerder de daling was opgelopen tot bijna 2 procent. de Dow Jones-index verloor 1,3 procent tot 38.272,75 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in tot 15.655,60 punten. De koersen zakten nadat bleek dat de consumentenprijzen in januari waren gestegen waardoor de inflatie op jaarbasis maar mondjesmaat daalde, van 3,4 procent in december tot 3,1 procent. Er was gerekend op een snellere daling tot 2,9 procent. Dit betekent dat de verhoopte renteverlagingen van de Federal Reserve langer op zich laten wachten. Inmiddels gaat de markt niet langer uit van mei, maar van juni. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg direct na deze inflatiecijfers met 10 basispunten naar 4,27 procent. "De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging door de Fed", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. De technologie-aandelen die recent weer sterk stegen, werden ook relatief hard geraakt. De Magnificent Seven-bedrijven, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla, zijn inmiddels 13 biljoen dollar waard. Door die uitzonderlijke concentratie zullen de aandelenmarkten ook in de nabije toekomst steeds afhankelijker worden van het sentiment rond deze aandelen, stelde Jim Reid van Deutsche Bank. Investment manager Simon Wiersma wees op de opmerkelijke stijging maandag van het relatief onbekende aandeel Beamr Imaging, dat maar liefst 372 procent in waarde was gestegen en dinsdag opnieuw 47,5 procent hoger staan, nadat het bedrijf maandag een samenwerking met Nvidia op het gebied van videoconversie aankondigde. Alles wat Nvidia aanraakt verandert in goud, zei Wiersma, die een overeenkomst ziet met het dotcom-tijdperk van eind vorige eeuw toen alles wat met het internet te maken had goud waard was. Dat eindigde in tranen met een uiteenspattende zeepbel. ING verwacht dat veel bedrijven zullen profiteren van AI, maar beleggers moeten heel selectief zijn, want lang niet alle bedrijven zullen succesvol blijken. De prijs van een vat WTI-olie steeg 1,2 procent naar 77,87 dollar. OPEC handhaafde zijn verwachting voor de vraag naar olie in 2024. De euro/dollar verloor terrein en noteerde op 1,0702. Bedrijfsnieuws Het aandeel Coca-Cola daalde 0,6 procent. De jaaromzet steeg iets harder dan het bedrijf had aangekondigd en het rekent voor dit jaar op een groei van de aangepaste winst per aandeel met 4 tot 5 procent. Analisten rekenen op 4,5 procent. Hasbro verloor 1,4 procent na teleurstellende kwartaalresultaten en een magere outlook voor 2024. GlobalFoundries sloot 2,1 procent lager na een omzetdaling, hoewel de winst hoger was dan verwacht. De outlook voor het eerste kwartaal viel tegen. Burger King zag de omzet van eigenaar Restaurant Brands stijgen van 9,9 miljard naar 10,9 miljard dollar. Het aandeel daalde 4,5 procent. Arista Networks, een leverancier van cloud-netwerkapparatuur, leverde 5,5 procent in na teleurstellende resultaten maandag nabeurs. De koers van software- en databedrijf ZoomInfo Technologies klom juist 14 procent, nadat de omzet en winst de verwachtingen in het vierde kwartaal overtroffen. Luchtvaartmaatschappij JetBlue werd 21,6 procent meer waard, nadat de activistische belegger Carl Icahn meldde dat hij een belang van bijna 10 procent in het bedrijf heeft opgebouwd. Nabeurs zorgde Lyft voor een verrassing met een meevallend verlies en de aankondiging van winstgevendheid in het nieuwe jaar. Het aandeel schoot nabeurs omhoog met 52 procent. Ook de beurshandelapp Robinhood kreeg een warm onthaal. De verrassende kwartaalwinst zorgde nabeurs voor een koerssprong van meer dan 13 procent. Bron: ABM Financial News

