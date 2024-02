Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de zevende handelsdag op rij hoger gesloten, gesteund door politiek risico in het Midden-Oosten en een verwachte stijging van de vraag op de middellange termijn. Een maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 77,87 dollar per vat. Brent-olie voor april werd 0,9 procent duurder op 82,77 dollar. Beperkingen in de aanvoer vanuit OPEC en Rusland en de verwachte seizoensmatige toename van de vraag na 15 februari, in combinatie met het geopolitieke risico nu er geen signalen zijn van een staakt-het-vuren in de oorlog van Israël tegen Hamas in de Gaza-strook, betekent dat de olieprijs meer ruimte heeft om te stijgen dan om te dalen, volgens Dennis Kissler van BOK Financial. Daarbij komt dat de olieprijs boven een aantal belangrijke voortschrijdende gemiddelden is gekomen en dat geeft technische steun aan deze rally, volgens Kissler. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.