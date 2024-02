Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten nadat de Amerikaanse inflatie in januari minder sterk daalde dan de markt had gehoopt.

De brede STOXX Europe 600 index sloot dinsdag 1,0 procent lager op 482,83 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 16.880,83 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,8 procent met een stand van 7.625,31 punten. De Britse FTSE daalde 0,8 procent naar 7.512,28 punten.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari met 0,3 procent, waar een daling werd voorzien. Hierdoor bleef de inflatie boven 3 procent, terwijl beleggers rekenden op een daling tot 2,9 procent. De kerninflatie bleef steken op 3,9 procent en daalde dus ook niet verder, zoals was gehoopt.

De tegenvallend hoge inflatie betekent dat de markt meer geduld moet hebben voordat de Federal Reserve de rente verlaagt, zei Philip Marey van Rabobank. Met name de prijzen van diensten stegen relatief sterk en dat is een parameter die de Fed belangrijk vindt. inmiddels verwachten de meeste beleggers dat de eerste renteverlaging niet in mei, maar pas in juni te verwachten is.

Analisten van Santander merkten op dat het PCE-inflatiecijfer dat op 29 februari verschijnt meer gewicht in de schaal legt bij de Fed. Tot die tijd zal het jongste inflatiecijfer van woensdag echter de toon kunnen zetten.

De euro/dollar daalde en noteerde op 1,0720. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,0774 op de borden.

De olieprijs steeg ongeveer 1 procent tot 82,71 dollar voor Brent-olie in april en 77,83 dollar voor WTI-olie. OPEC handhaafde zijn verwachting voor de vraag naar olie in 2024 op 104,4 miljoen vaten per dag.

Bedrijfsnieuws

De winstgevendheid van reder Maersk zal dit jaar onder druk staan door de situatie in de Rode Zee volgens JPMorgan. Maersk sloot 1,4 procent lager.

Randstad zag de omzet over het vierde kwartaal van dit jaar flink afnemen en ook meer dan verwacht, terwijl het resultaat overeenkwam met de prognoses. De trend in het vierde kwartaal zette zich in januari door. Het aandeel sloot ongeveer een procent in de min.

Standard Chartered overweegt om zijn investment bank af te splitsen van de tak corporate en commercial banking voor grote bedrijven, volgens persbureau Bloomberg. De Londense bank is vooral actief in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en haalt bijna tweederde van de inkomsten uit de investeringsbank. Het aandeel daalde rond een half procent.

TUI sloot licht lager. Het toerismebedrijf zag in het afgelopen kwartaal de omzet en het resultaat stijgen, maar leed nog altijd verlies, hoewel minder dan een jaar eerder.

Het Duitse Siltronic gaf een zwakke outlook en verlaagde het dividend. Het aandeel verloor 4 procent.

Ook Europese sectorgenoten hadden het lastig. STMicroelectronics daalde 3,5 procent, Infineon 5,0 procent en ASML 3,1 procent. Softwaremaker SAP verloor ook 3 procent in Frankfurt.

In Parijs werd Michelin beloond voor een cijferupdate. De bandenfabrikant werd bijna 7 procent duurder. Concurrent Continental steeg in Frankfurt een procent.

Daar deed Rheinmetall het nog beter met een koerswinst van circa 4,5 procent. Ook chemienamen BASF en Solvay wonnen terrein.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager. De S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 4.970 punten, de Dow Jones index daalde 1,05 procent op 38.393 punten en de Nasdaq verloor 1,2 procent lager op 15.752 punten.