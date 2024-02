Beursblik: hardnekkige inflatie bevestigt voorzichtigheid Fed bij renteverlagingen

(ABM FN-Dow Jones) De hardnekkige inflatie in de Verenigde Staten zal de Federal Reserve aanmoedigen om te blijven benadrukken dat er geen haast is om de rente te verlagen, hoewel de favoriete maatstaf van de centrale bank voor de kerninflatie al rond de doelstelling ligt. Dit schreven economen van ING dinsdag in reactie op de vanmiddag gepubliceerde data.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een daling tot 2,9 procent.

De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg net als in december 3,9 procent op jaarbasis. Er werd door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent.

De data over het geheel genomen zijn "ontegenzeggelijk teleurstellend", volgens econoom James Knightley van ING.

De bank wees op het verschil in de kerninflatie zoals gemeten door het Amerikaanse ministerie van Arbeid en de PCE-inflatie, die de Fed prefereert. Die inflatie-indicator laat zien dat de kerninflatie al op de 2 procent uitkomt die de centrale bank ambieert.

Inmiddels rekent de markt nog maar op drie renteverlagingen van 25 basispunten dit jaar, gelijk aan de meest actuele ‘dot plot’ van de Fed, waar een paar weken geleden nog zeven renteverlagingen werden ingeprijsd door de markt, aldus ING.

"Zwakke cijfers over de detailhandelsverkopen en industriële productie later deze week zouden wel eens kunnen bijdragen aan een kleine ommekeer in de grote marktbewegingen van vandaag, waardoor de Amerikaanse tienjaarsrente weer boven de 4,25 procent is uitgekomen", aldus Knightley.

Inmiddels gaat ruim 60 procent van de markt niet langer uit van een renteverlaging in mei, terwijl een verlaging in maart al vrijwel helemaal uit de boeken is. Een ruime meerderheid van bijna 80 procent rekent volgens de FedWatch Tool van CME nu op de eerste renteverlaging in juni.