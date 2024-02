Beursblik: Amerikaanse inflatie zet Fed niet aan tot haast

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie kwam in januari hoger uit dan voorzien, en dat is een signaal voor de Federal Reserve dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie daalt naar de gewenste 2 procent. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

"De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging", aldus Marey.

Volgens de analist zit de pijn vooral in de kosten voor diensten zonder woonkosten, zoals bijvoorbeeld de kapper, die in januari uitkwamen op 3,6 procent tegen 3,4 procent een maand eerder. "Dit cijfers is een belangrijke parameter voor de Fed", aldus Marey.

De consumentenprijzen stegen in januari met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een inflatie van 2,9 procent.

De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg net als in december 3,9 procent op jaarbasis. Er was door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent in januari.

De euro noteerde kort na publicatie van het Amerikaanse inflatierapport op 1,0712 dollar tegen 1,0793 kort voor de publicatie.