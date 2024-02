Wall Street opent lager na tegenvallende inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, nadat de inflatiecijfers kort voor opening van de handel tegenvielen.

Futures voor de Dow Jones Industrial Average daalden 0,7 procent, De S&P 500-futures daalden 1,0 procent, terwijl de Nasdaq 100-futures 1,5 procent moesten inleveren.

Het ging vandaag vooral om de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen bleken in januari sterker dan verwacht gestegen. De consumentenprijzen stegen in januari met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,4 procent een maand eerder. Economen rekenden op een daling van de inflatie naar 2,9 procent.

De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in januari 3,9 procent op jaarbasis, net als in december. Er werd door economen gerekend op een afkoeling tot 3,7 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg direct na deze inflatiecijfers met 10 basispunten naar 4,27 procent, ervan uitgaande dat dit niet de ontwikkeling is die de Fed wil zien.

"De markt moet meer geduld hebben voor een renteverlaging door de Fed", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Investment manager Simon Wiersma wees daarnaast vandaag op de opmerkelijke stijging maandag van het relatief onbekende aandeel Beamr Imaging, dat maar liefst 372 procent in waarde was gestegen en ook nu voorbeurs alweer bijna 12 procent hoger staat, nadat het bedrijf maandag een samenwerking met Nvidia op het gebied van videoconversie aankondigde. Om maar zelfs aan te geven dat zo'n beetje alles waar Nvidia mee te maken heeft, als het ware in 'goud' verandert. Het doet Wiersma denken aan het dotcom-tijdperk van eind vorige eeuw. Toen bestond 'alles' wat met internet en online te maken had uit goud. Dat veroorzaakte een paar jaar van forse koersstijgingen voor allerlei techaandelen, maar eindigde later in tranen bij het uiteenspatten van de zeepbel.

Echter, nu zijn ze bij ING ervan overtuigd dat veel bedrijven, direct of indirect, zullen profiteren van AI, maar lang niet alle bedrijven zullen succesvol en winstgevend zijn. Wiersma waarschuwt dat beleggers heel selectief moeten zijn. Eén van de bedrijven die wel succesvol is geworden, is Amazon. Het bedrijf met een marktwaarde van bijna 1.800 miljard dollar, werd gisteren zelfs voorbijgestreefd door chipmaker Nvidia. Een duidelijk signaal waar beleggers de komende jaren de hoogste groei verwachten. Zo steeg het aandeel van chipontwerper ARM Holding gisteren met nog eens 29 procent nadat vorige week donderdag na de kwartaalcijfers ook al bijna 48 procent koerswinst werd geboekt, aldus Wiersma

De prijs van een vat WTI-olie liep 0,9 procent op naar 77,60 dollar. Dit omdat er nog steeds vrees heerst dat de spanningen in het Midden-Oosten het aanbod zouden kunnen ontwrichten. Echter, de onzekerheid over het tempo van de potentiële renteverlagingen in de VS en de daaruit voortvloeiende impact op de vraag naar brandstof beperkte de winst.

Ook werd bekend dat de OPEC nog altijd verwacht dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag. In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag groeien, zei het kartel verder. Dat is gelijk aan de verwachting van vorige maand.

De rentes in de VS liepen op en de tienjaarrente steeg 10 basispunten naar 4,27 procent. De euro/dollar verloor terrein en noteerde op 1,0733.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Coca-Cola noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 0,5 procent in de plus. Coca-Cola heeft in 2023 aan de eigen verwachtingen voldaan, waarbij de omzet zelfs nog iets harder steeg dan gedacht. De winst per aandeel bij constante wisselkoersen moet dit jaar met 8 tot 10 procent stijgen en de aangepaste winst met 4 tot 5 procent. Hier rekenen analisten op een groei van 4,5 procent naar 2,81 dollar per aandeel.

Hasbro wacht vanmiddag een fors lagere opening. In de elektronische handel voorbeurs koerste het aandeel ruim 9 procent lager. Hasbro heeft in het vierde kwartaal teleurstellende resultaten geboekt en kwam met een magere outlook voor 2024.

Het aandeel GlobalFoundries noteerde dinsdag na de cijfers bijna 5 procent lager. GlobalFoundries heeft in het vierde kwartaal de omzet zien dalen, maar wel meer winst behaald dan analisten hadden verwacht. Echter, de outlook voor het eerste kwartaal viel behoorlijk tegen.

Burger King heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl de vergelijkbare groei ook verbeterde. De totale omzet van eigenaar Restaurant Brands kwam uit op 10,9 miljard dollar, van 9,9 miljard dollar in het vierde kwartaal een jaar geleden, met een vergelijkbare groei van 5,8 procent. Dit is inclusief franchise restaurants. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwam de vergelijkbare groei voor het bedrijf nog uit op 7,5 procent. Het aandeel steeg fractioneel voorbeurs.

Arista Networks, een leverancier van cloud-netwerkapparatuur, daalde voorbeurs met ongeveer 8 procent, nadat het maandag na sluitingstijd resultaten rapporteerde die beleggers teleurstelden.

De aandelen van het software- en databedrijf ZoomInfo Technologies stegen 'premarket' met bijna 17 procent, nadat de omzet en winst de verwachtingen in het vierde kwartaal overtroffen.

Luchtvaartmaatschappij JetBlue steeg met bijna 14 procent, nadat activistische investeerder Carl Icahn meldde dat hij een belang van bijna 10 procent in het bedrijf heeft opgebouwd.

De aandelen van de halfgeleiderfabrikant Lattice Semiconductor daalden vóór de opening van de markt met bijna 7 procent, nadat deze een daling van de kwartaalomzet boekte en een zwakke omzet outlook afgaf.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 5.021,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.797,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.942,55 punten.