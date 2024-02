Beursblik: resultaat en marge Alfen onder druk Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft het aangepaste EBITDA-resultaat en de marge vermoedelijk onder druk zien staan in het afgelopen kwartaal én ook in heel 2023, terwijl de omzet naar verwachting is verbeterd. Dit is de verwachting van analisten van Jefferies in aanloop naar de cijfers van de fabrikant van laadpalen, die dinsdagavond verschijnen. Jefferies rekent voor het vierde kwartaal op een daling van de aangepaste EBITDA met 8 procent tot 15,8 miljoen euro, met een marge van 11,3 procent. De omzet is vermoedelijk met 26 procent gestegen naar 140,2 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 behaalde Alfen een aangepaste EBITDA van 17,6 miljoen euro, met een marge van 15,8 procent op een omzet van 111,1 miljoen euro. Verder schat Jefferies dat de inkomsten bij EV Charging 30 procent lager zullen uitkomen dan in het vierde kwartaal van 2022. De analisten wezen daarbij op de aanhoudend zwakke marktomstandigheden voor elektrische voertuigen, met slechts een beperkte stijging van 2 procent van het aantal voertuigenregistraties tussen het derde en vierde kwartaal. Wel zou de krimp zijn afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal, toen nog sprake was van een daling met circa 50 procent bij deze tak. Alfen zei eerder al dat 2023 een overgangsjaar zou zijn voor EV Charging. In het derde kwartaal van 2023 boekte Alfen een aangepaste EBITDA van 17,3 miljoen euro, met een marge van 12,7 procent op een omzet van 136,4 miljoen euro. De vrije kasstroom van Alfen herstelde aan het einde van het derde kwartaal naar 17,3 miljoen euro. Jefferies verwacht dat de kasstroom in het vierde kwartaal is gestegen naar 18,2 miljoen euro. Jaarcijfers Voor heel 2023 rekende Alfen zelf op een omzet van 490 tot 520 miljoen euro. Deze omzetverwachting werd uitgesproken in augustus en betrof toen een verlaging van een eerdere outlook van 540 tot 600 miljoen euro. Jefferies verwacht dat de jaaromzet is uitgekomen op 500,5 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBITDA op jaarbasis met 32 procent is gedaald tot 54,0 miljoen euro, met een marge van 10,8 procent. De consensus volgens Visible Alpha rekent op een EBITDA van 52,8 miljoen euro in 2023. In 2022 behaalde Alfen een omzet van bijna 440 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 79,4 miljoen euro met een marge van 18,0 procent. Outlook Voor 2024 wordt gerekend op een omzetgroei van circa 25 procent tot 625 miljoen euro, aldus Jefferies, met een groei van 20 procent bij Smart Grids, van 40 procent bij Energy Storage en een herstel van 15 tot 20 procent bij EV Charging, "dankzij gemakkelijke vergelijkingscijfers na de voorraadafbouw van vorig jaar." Data van Bloomberg wijzen er wel op dat de marktomstandigheden voor elektrische voertuigen verzwakken, met een verwachte groei van 8 procent in 2024, tegenover 23 procent in 2023. Jefferies verwacht dat de aangepaste EBITDA van Alfen dit jaar herstelt tot 68,6 miljoen euro, met een marge van 11,0 procent, waar de consensus volgens Visible Alpha rekent op 77,6 miljoen euro. Het aandeel Alfen noteerde dinsdagmiddag 1,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

