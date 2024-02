OPEC handhaaft verwachte stijging olievraag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel, waarin de raming ongewijzigd bleef ten opzichte van januari. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op 104,4 miljoen vaten per dag, volgens OPEC. In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag groeien, zei het kartel verder. Ook dat is gelijk aan de verwachting van vorige maand. De productie van niet-OPEC landen stijgt dit jaar vermoedelijk met 1,2 miljoen vaten per dag naar een totaal van 70,5 miljoen vaten per dag. Dit is een neerwaartse bijstelling met ongeveer 150.000 vaten per dag ten opzichte van het vorige maandrapport van het kartel. Voor 2025 rekent OPEC op een stijging van de productie door niet-leden met 1,3 miljoen vaten per dag, gelijk aan vorige maand. OPEC werd dinsdag iets positiever over de mondiale groei voor dit en volgend jaar en stelde ook de verwachte economische groei voor de Verenigde Staten opwaarts bij, naar 1,6 procent. De verwachte groei van 0,5 procent in 2024 voor de eurozone bleef staan, net als de vorige maand voorspelde groei van 4,8 procent voor de Chinese economie. Bron: ABM Financial News

