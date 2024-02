Winstdaling GlobalFoundries valt mee

(ABM FN-Dow Jones) GlobalFoundries heeft in het vierde kwartaal de omzet zien dalen, maar meer winst behaald dan analisten hadden verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse chipmaker, waarbij GlobalFoundries waarschuwde voor een lagere omzet en winst in het lopende eerste kwartaal.

De omzet daalde van 2,1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 naar 1,85 miljard dollar afgelopen kwartaal. Dat was gelijk aan de omzet in het derde kwartaal van 2023 en in lijn met de verwachtingen van analisten geraadpleegd door FactSet.

De chipmaker boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 278 miljoen dollar, vergeleken met 668 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is een daling van 58 procent.

De aangepaste winst kwam 56 procent lager uit op 0,64 dollar per aandeel. Dat is wel meer dan de analistenconsensus van 0,59 dollar per aandeel.

Outlook

GlobalFoundries zei dat het in het lopende eerste kwartaal een winst verwacht van 0,07 tot 0,19 dollar per aandeel op een omzet van 1,50 miljard tot 1,54 miljard dollar.

Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 0,75 dollar per aandeel op een omzet van 1,77 miljard dollar.

John Hollister wordt de nieuwe CFO van GlobalFoundries, zo bleek dinsdag.

Het aandeel noteerde dinsdag na de cijfers ruim 3 procent lager.

