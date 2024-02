Hasbro stelt flink teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het vierde kwartaal teleurstellende resultaten geboekt en kwam met een magere outlook voor 2024. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse speelgoedfabrikant. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 1,29 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van meer dan 1,5 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2022 bedroeg de omzet van de fabrikant van onder meer Monopoly en Transformers nog 1,68 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,38 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden echter rekening met een resultaat van 0,65 dollar. Op niet-gecorrigeerde basis noteerde Hasbro maar liefst een nettoverlies van 7,64 dollar per aandeel, vergeleken met de verwachtingen van analisten van een winst van 0,59 cent per aandeel. Dit was het gevolg van een verlies van ruim 1 miljard dollar in het vierde kwartaal eindigend op 31 december als gevolg van een grote last op goodwill en andere afschrijvingen, die vooral verband hielden met de onlangs voltooide desinvestering van de film- en televisieactiviteiten eOne. Outlook Wat de somberheid nog verder verergerde, waren de vooruitzichten die het bedrijf deelde. Hasbro zei dat het voor boekjaar 2024 een gecorrigeerde EBITDA verwacht van 925 miljoen tot 1 miljard dollar. Analisten hadden een cijfer van boven de 1,0 miljard dollar verwacht. Hasbro wacht vanmiddag een fors lagere opening. In de elektronische handel voorbeurs koerste het aandeel ruim 12 procent lager. Bron: ABM Financial News

