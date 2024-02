Hogere omzet Burger King Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hamburgerketen Burger King heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl de vergelijkbare groei ook verbeterde. Dit bleek dinsdag uit de resultaten die moederbedrijf Restaurant Brands International publiceerde. "We leveren betere ervaringen voor onze gasten, betere winstgevendheid voor onze franchisenemers en doen de juiste langetermijninvesteringen achter de groei van onze merken", zei CEO Josh Kobza in een toelichting. "We zijn 2024 begonnen met een fundament van sterke operationele prestaties", zei de topman verder. Burger King boekte afgelopen kwartaal een omzet van 2,9 miljard dollar, van circa 2,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is inclusief franchises. De vergelijkbare groei, voor de markt een belangrijke graadmeter, verbeterde van 5,0 naar 6,3 procent. In september 2022 lanceerde Restaurant Brands een plan waarbij het 400 miljoen dollar investeert om de omzetgroei en winstgevendheid van Burger King aan te jagen. De totale omzet van Restaurant Brands kwam uit op 10,9 miljard dollar, van 9,9 miljard dollar in het vierde kwartaal een jaar geleden, met een vergelijkbare groei van 5,8 procent. Dit is inclusief franchise restaurants. In het vierde kwartaal vorig jaar kwam de vergelijkbare groei voor het bedrijf nog uit op 7,5 procent. Koffieketen Tim Hortons groeide afgelopen kwartaal minder hard. De vergelijkbare groei daalde van 10,1 tot 8,4 procent, bij een omzet van 1,8 miljard dollar. De nettowinst van Restaurant Brands steeg in het vierde kwartaal van 229 naar 508 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel was met 0,75 dollar beter dan de 0,73 dollar waar analisten volgens FactSet op rekenden. Een jaar eerder was dit 0,72 dollar per aandeel. De omzet van Restaurant Brands zonder franchises kwam in het vierde kwartaal uit op 1,82 miljard dollar, van 1,70 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 1,81 miljard dollar. Het bedrijf besloot het kwartaaldividend te verhogen naar 0,58 dollar per aandeel. Dat is een verhoging van 3 cent. Bron: ABM Financial News

