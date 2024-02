Beursblik: DSM-Firmenich haalt eigen outlook vermoedelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in 2023 de eigen outlook gehaald. Dit is de verwachting van door Vara Research geraadpleegde analisten. Deze analisten rekenen voor het vierde kwartaal gemiddeld op een aangepaste EBITDA van 433 miljoen euro, bij een omzet van 3,06 miljard euro. In het derde kwartaal boekte DSM-Firmenich nog een aangepaste EBITDA van 409 miljoen euro tegen 599 miljoen euro een jaar eerder. De omzet daalde toen op jaarbasis met 12 procent naar 3,05 miljard euro. "Onder de huidige wereldwijde economische omstandigheden werken we hard om de effecten op te vangen met stevige maatregelen", zei CEO Dimitri de Vreeze tijdens de publicaties van de kwartaalcijfers eind oktober. Voor het hele boekjaar rekenen de door Vara Research geraadpleegde analisten op een aangepaste EBITDA van 1,77 miljard euro. De omzet wordt geraamd op 12,26 miljard euro. Na drie kwartalen stond de omzet op 9,20 miljard euro en de aangepaste EBITDA op 1,34 miljard euro, goed voor een marge van 14,5 procent. DSM-Firmenich zei zelf eind oktober voor het hele boekjaar te rekenen op een aangepaste EBITDA van circa 1,8 miljard euro, rekening houdend met een negatieve impact van de vitamineprijzen van circa 500 miljoen euro en een negatief wisselkoerseffect van ongeveer 90 miljoen euro. Het speciaalchemiebedrijf publiceert donderdag voorbeurs de cijfers. Bron: ABM Financial News

