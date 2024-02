Valuta: euro voorlopig zijwaarts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro liet dinsdag voorlopig nog een zijwaarts patroon zien in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over januari. "Mocht die lager uitpakken dan verwacht, dan loopt de dollar kans op enige averij", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "En andersom. De dollar tendeert nu omhoog, vanwege de verwachting in de markt dat de Fed de rente in maart niet verlaagt. Als de inflatie lager uitvalt dan voorzien, dan kan dat die verwachting toch weer een impuls geven. Bij een tegenvaller blijft mei in elk geval voor de markt het moment waarop de Fed op zijn vroegst de rente zal verlagen", aldus Van der Meer. Voor de Amerikaanse inflatie wordt op maandbasis 0,2 procent verwacht tegen 0,3 procent een maand eerder. De inflatie zou in januari op jaarbasis zijn gedaald van 3,4 naar 2,9 procent, verwachten analisten. De kerninflatie is vermoedelijk teruggelopen van 3,9 naar 3,7 procent. De 2,9 procent zou de laagste prijsstijging zijn sinds maart 2021, de 3,7 procent voor de kerninflatie de laagste stijging sinds april van dat jaar. Volgens hoofdeconoom Jan Hatzius van Goldman Sachs is het niveau van de inflatie van doorslaggevend belang voor het consumentenvertrouwen. Met 2,9 procent zit de Amerikaanse inflatie nog altijd ruim boven de doelstelling van de Fed van 2 procent. Een andere rekensom die consumenten parten speelt, betreft de prijsstijging van de VS afgezet tegen de niveaus van het moment pal voor de uitbraak van de coronacrisis. In de periode van vier jaar tot met januari 2020 lag de stijging van de consumentenprijzen op 8,9 procent. Maar in de jaren daarna op 19,3 procent. De Duitse ZEW-index kwam over februari uit op 19,9 tegen 15,2 een maand eerder. De prognose lag op 17,8. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0770 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8509 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2661 dollar. Bron: ABM Financial News

