Futures VS lager in aanloop naar inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenfutures in New York stonden dinsdagochtend marginaal lager, mede omdat beleggers een afwachtende houding aannemen in aanloop naar een belangrijk inflatierapport.

Futures voor de Dow Jones Industrial Average daalden 0,1 procent, De S&P 500-futures daalden 0,3 procent, terwijl de Nasdaq 100-futures 0,6 procent moesten inleveren.

Beleggers zullen vanmiddag uitkijken naar het consumentenprijsindexrapport van januari. De resultaten van het rapport zullen waarschijnlijk ook nauwlettend in de gaten worden gehouden door de Federal Reserve.

De inflatie zou in januari zijn gedaald van 3,4 naar 2,9 procent, verwachten analisten. De kerninflatie is vermoedelijk teruggelopen van 3,9 naar 3,7 procent. Ook zal er aandacht zijn voor het ondernemersvertrouwen in het midden- en kleinbedrijf.

Investment manager Simon Wiersma wees op de opmerkelijke stijging maandag van het relatief onbekende aandeel Beamr Imaging, dat maar liefst 372 procent in waarde was gestegen en ook nu voorbeurs alweer bijna 12 procent hoger staat, nadat het bedrijf maandag een samenwerking met Nvidia op het gebied van videoconversie aankondigde. Om maar zelfs aan te geven dat zo'n beetje alles waar Nvidia mee te maken heeft, als het ware in 'goud' verandert. Het doet Wiersma denken aan het dotcom-tijdperk van eind vorige eeuw. Toen bestond 'alles' wat met internet en online te maken had uit goud. Dat veroorzaakte een paar jaar van forse koersstijgingen voor allerlei techaandelen, maar eindigde later in tranen bij het uiteenspatten van de zeepbel.

Echter, nu zijn ze bij ING ervan overtuigd dat veel bedrijven, direct of indirect, zullen profiteren van AI, maar lang niet alle bedrijven zullen succesvol en winstgevend zijn. Wiersma waarschuwt dat beleggers heel selectief moeten zijn. Eén van de bedrijven die wel succesvol is geworden, is Amazon. Het bedrijf met een marktwaarde van bijna 1.800 miljard dollar, werd gisteren zelfs voorbijgestreefd door chipmaker Nvidia. Een duidelijk signaal waar beleggers de komende jaren de hoogste groei verwachten. Zo steeg het aandeel van chipontwerper ARM Holding gisteren met nog eens 29 procent nadat vorige week donderdag na de kwartaalcijfers ook al bijna 48 procent koerswinst werd geboekt, aldus Wiersma.

Vandaag kunnen we ons onder andere opmaken voor de cijfers van frisdrankgigant Coca-Cola, speelgoedmaker Hasbro en Marriott International. Nabeurs zullen onder andere Lyft en Robinhood Markets resultaten publiceren.

De prijs van een vat WTI-olie liep 0,9 procent op naar 77,58 dollar. Dit omdat er nog steeds vrees heerst dat de spanningen in het Midden-Oosten het aanbod zouden kunnen ontwrichten. Echter, de onzekerheid over het tempo van de potentiële renteverlagingen in de VS en de daaruit voortvloeiende impact op de vraag naar brandstof beperkte de winst.

De rentes bleven dichtbij huis in aanloop naar de inflatiecijfers die vanmiddag in de VS worden gepubliceerd en hetzelfde gold voor de euro/dollar, die fractioneel daalde naar 1,0763.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Arista Networks, een leverancier van cloud-netwerkapparatuur, daalden met ongeveer 6 procent in de voorbeurshandel, nadat het maandag na sluitingstijd resultaten rapporteerde die beleggers teleurstelden.

De aandelen van het software- en databedrijf ZoomInfo Technologies stegen 'premarket' met bijna 25 procent, nadat de omzet en winst de verwachtingen in het vierde kwartaal overtroffen.

De aandelen van de luchtvaartmaatschappij JetBlue stegen met 14 procent, nadat activistische investeerder Carl Icahn meldde dat hij een belang van bijna 10 procent in het bedrijf heeft opgebouwd.

De aandelen van de halfgeleiderfabrikant Lattice Semiconductor daalden vóór de opening van de markt met 8 procent, nadat deze een daling van de kwartaalomzet boekte en een zwakke omzetoutlook afgaf.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 5.021,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.797,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.942,55 punten.