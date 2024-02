Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van het Amerikaanse inflatierapport over januari dat vanmiddag verschijnt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 486,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 16.942,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 7.663,15 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.564,27 punten. De verwachting is dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari zijn gedaald, maar volgens IG zou dat nog niet betekenen dat de Fed overstag gaat en de rente eerder dan verwacht zal verlagen. "Het kan de toon in de markt zetten, maar de PCE-inflatie die over twee weken op 29 februari verschijnt legt bij de Fed meer gewicht in de schaal", aldus analisten van bank Santander in een commentaar. De euro/dollar noteerde op 1,0772. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0768 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0774 op de borden. Bedrijfsnieuws Maersk zal dit jaar met de situatie rondom de Rode Zee volgens JPMorgan de winstgevendheid onder druk zien staan. Maersk noteerde 0,1 procent lager. Randstad zag de omzet over het vierde kwartaal van dit jaar flink afnemen en ook meer dan verwacht, terwijl het resultaat overeenkwam met de prognoses. De trend in het vierde kwartaal zette zich in januari door. Het aandeel noteerde 1,1 procent hoger. TUI zag in het afgelopen kwartaal de omzet en het resultaat op jaarbasis stijgen, maar leed ook nog altijd verlies, hoewel minder dan een jaar eerder. Het aandeel noteerde 3,2 procent hoger. Het Duitse Siltronic kwam met een zwakke outlook en verlaagde het dividend. Het aandeel verloor 7,6 procent en ook Europese sectorgenoten hadden het lastig. STMicroelectronics daalde met 2,3 procent, Infineon met 3,7 procent en ASML met 4,3 procent. In Parijs werd Michelin stevig beloond voor een cijferupdate. De bandenfabrikant werd liefst 7,6 procent duurder. Concurrent Continental steeg in Frankfurt met 2,3 procent. Daar deed Rheinmetall het nog beter met een stijging van 3,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 5.021,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.797,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.942,55 punten. info@abmfn.nl

