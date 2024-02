AEX doet een stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed dinsdag even een stapje terug, nadat in de afgelopen dagen nieuwe records werden gevestigd.

Rond de klok van half 12 daalde de AEX met 1,2 procent tot onder de 845 punten.

De AEX steeg maandag nog verder, na al een stevige winst in de voorgaande week. De hoofdindex sloot gisteren 0,4 procent in het groen op 854,88 punten en dat was opnieuw een aanscherping van de 'all time high'.

Vandaag waren het juist de chippers die de Amsterdamse index onder druk zetten, terwijl beleggers wachten op belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers die vanmiddag worden gepubliceerd.

"De Fed overweegt nog steeds de rente te verlagen om de verwachte verkrapping van de financiële omgeving te compenseren nu de inflatie terugkeert naar 2 procent, maar de timing en omvang blijven onzeker gezien de kracht van de economie en de aanhoudende onzekerheid over de richting van de inflatie", zei SGH Macro Advisors.

De inflatie in de VS bedroeg naar verwachting in januari 2,9 procent op jaarbasis. De kernprijzen, waarbij de volatiele voedsel- en energiecomponenten buiten beschouwing worden gelaten, zijn naar verwachting in januari met 3,7 procent gestegen.

Terwijl in China het jaar van de Draak is begonnen en de beurzen gesloten zijn, bereikte de Nikkei nieuwe recordhoogtes. Onder meer techaandelen en zeer positief ontvangen cijfers van verzekeraars, stuwden de Nikkei index naar nieuwe hoogtes.

Verder werd vanochtend bekend dat de Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment in februari verder is gestegen. De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 15,2 in januari naar 19,9 deze maand. In december noteerde de index nog op 12,8 en in november op 9,8. De markt rekende op een indexstand van 17,8 voor februari.

De prijs van een vat Brent olie liep 0,8 procent op naar 82,56 dollar. Dit omdat er nog steeds vrees heerst dat de spanningen in het Midden-Oosten het aanbod zouden kunnen ontwrichten. Echter, de onzekerheid over het tempo van de potentiële renteverlagingen in de VS en de daaruit voortvloeiende impact op de vraag naar brandstof beperkte de winst.

De rentes bleven dichtbij huis in aanloop naar de inflatiecijfers die vanmiddag in de VS worden gepubliceerd en hetzelfde gold voor de euro/dollar, die fractioneel daalde naar 1,0763.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wogen de halfgeleiders op de koersvorming, na het continue aanscherpen van records de afgelopen weken. ASML, ASMI en Besi verloren tussen de 3,4 en 6,2 procent. Ook elders in Europa had de sector het lastig. Het Duitse Siltronic kwam met een magere outlook en verlaagde het dividend.

Koploper was Randstad met een winst van 1,3 procent. De kwartaalcijfers van Randstad werden beloond en de analisten van Jefferies wezen op het "genereuze" dividend, maar benadrukten ook dat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal niet meevallen. Dat laatste zag Degroof Petercam ook.

In de AMX won Alfen 3,2 procent in aanloop naar de cijfers vanavond. OCI daalde 0,8 procent, ondanks een koersdoelverhoging van JPMorgan.

Arcadis verloor 1,7 procent, terwijl het bedrijf bekendmaakte dat meerdere contracten met het Nevada Department of Transportation in de VS zijn getekend

Air France-KLM daalde met 1,1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een verkoopadvies van Redburn voor Air France-KLM. Het grootste verlies was voor Flow Traders met een min van 2,6 procent.

In de AScX gingen Azerion en Nedap aan kop met winsten van 1,2 en 1,5 procent. Vastgoedfonds Wereldhave daalde na cijfers met 0,89 procent. DegroofPetercam was evenwel te spreken over de resultaten van het vastgoedfonds.

De rode lantaarn was voor BAM met een verlies van 2,8 procent.