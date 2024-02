Beursblik: lagere biervolumes Heineken verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het vierde kwartaal van 2023 de biervolumes zien afnemen, terwijl de omzet wel licht is gestegen op jaarbasis. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

De biervolumes zijn afgelopen kwartaal volgens de analisten uitgekomen op 61,4 miljoen hectoliter, van 63,2 miljoen hectoliter in het derde kwartaal en 63,3 miljoen hectoliter in het vierde kwartaal van 2022.

Dit zou een autonome volumekrimp van 2,2 procent op jaarbasis betekenen in het vierde kwartaal van 2023.

Alleen in de Amerika's was afgelopen kwartaal sprake van groei, volgens de consensus, die rekenen op een plus van 2,3 procent in deze regio. In de andere regio's zijn in het vierde kwartaal van 2023 de autonome biervolumes afgenomen.

De omzet in het vierde kwartaal wordt door de analisten geschat op 7,8 miljard euro, een autonome groei (beia) van 5,7 procent. In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de omzet 8 miljard euro, toen goed voor een autonome groei van 4,5 procent.

In Azië was afgelopen kwartaal sprake van een autonome omzetkrimp, die door de consensus wordt geschat op 4,4 procent. In de andere regio's wordt gerekend op groei, met een dubbelcijferige stijging van 13,0 procent in de regio Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa.

Jaarcijfers

Heineken zelf gaat voor 2023 uit van een autonome groei van de operationele winst met 0 tot 5 procent. De consensus gaat uit van een break-even resultaat op 0 procent, waar de analisten bij de cijfers over het derde kwartaal nog rekenden op een lichte krimp.

Analisten van UBS denken dat Heineken de winstverwachtingen in 2023 kan verslaan en dat het aandeel in 2024 weer aantrekkelijk kan zijn voor beleggers.

De consensus rekent op een omzet van 30,7 miljard euro in 2023, met een groei van 5,7 procent.

De biervolumes kwamen in 2022 uit op bijna 257 miljoen hectoliter en worden in 2023 ingeschat op circa 245 miljoen hectoliter. Op autonome basis zou in 2023 sprake zijn geweest van een krimp van 4,4 procent, denken de analisten, die voor 2024 juist weer een groei van 2,1 procent voorspellen.

Outlook

Voor 2024 rekent de markt verder op een omzet van 31,8 miljard euro, met een autonome groei van 5,3 procent en een stijging van de operationele winst met 9,9 procent autonoom.

UBS denkt dat Heineken in zijn outlook voor 2024 ietwat terughoudend zal zijn en dat de volumes in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal nog negatief zullen zijn, maar daar houdt de markt volgens de Zwitserse bank al rekening mee.

Heineken opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdag fractioneel hoger.