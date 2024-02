Degroof Petercam: geen omzetverlichting bij Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzetontwikkeling van Randstad was nog negatiever dan gevreesd. Dit stelden analisten van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. Randstad waarschuwde vanochtend dat de omzettrend uit het vierde kwartaal ook doorzette in januari, "ondanks een makkelijkere vergelijkingsbasis", aldus Degroof. De bank herhaalde dinsdag het Reduceren advies met een koersdoel van 45,00 euro, terwijl het aandeel ook op de lijst van minst favoriete aandelen in de Benelux staat. De aangepaste EBITA die Randstad in het vierde kwartaal boekte, kwam wel overeen met de prognose van de bank, waarmee het bedrijf volgens Degroof aantoonde nog altijd in staat te zijn de kostenbasis aan de marktomstandigheden aan te passen. De kasstroom beoordeelde de bank als sterk en goed voor een solide uitkering aan de aandeelhouders. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag 0,5 procent lager op 53,04 euro op een rood Damrak. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.