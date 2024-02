Chipaandelen duwen AEX omlaag Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong krap een half procent lager op 850,92 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wogen de halfgeleiders op de koersvorming, na het continue aanscherpen van records de afgelopen weken. ASML, ASMI en Besi verloren grofweg twee procent. ASML opende zelfs meer dan 7 procent lager, maar dat verlies werd kort daarna alweer grotendeels rechtgetrokken. Cijfers van Randstad werden beloond met een koerswinst van 2 procent. Analisten van Jefferies wezen op het "genereuze" dividend, maar benadrukten ook dat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal niet meevallen. In de AMX won Alfen een procent. AMG verloor 1,7 procent en Air France-KLM daalde met 1,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een verkoopadvies van Redburn voor Air France-KLM. In de AScX won vastgoedfonds Wereldhave na cijfers meer dan 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

