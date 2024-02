Meer omzet en resultaat voor TUI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TUI heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt en het resultaat zien verbeteren, en het reisbedrijf is ook voor de rest van dit jaar positief gestemd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers over het eerste kwartaal van de Duitse reisorganisatie. De omzet steeg afgelopen kwartaal van 3,75 naar 4,30 miljard euro. En de onderliggende EBITDA steeg van 58,3 naar 208,5 miljoen euro. De onderliggende EBIT was voor het eerst sinds de fusie tussen TUI AG en TUI Travel in 2014 6 miljoen euro positief. Vorig jaar in dezelfde periode was dit nog een verlies van 153 miljoen euro. Het nettoresultaat verbeterde van een verlies van bijna 232 miljoen euro naar een verlies van 83,5 miljoen euro. Outlook Voor het lopende jaar verwacht TUI een stijging van de onderliggende EBIT van minstens 25 procent op jaarbasis bij een minimaal 10 procent hogere omzet. Voor de middellange termijn mikt de reisgigant op een onderliggende winstgroei van 7 tot 10 procent gemiddeld per jaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.