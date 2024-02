Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

IG voorziet een openingsverlies van 41 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een plusje van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. Zij trokken zich op aan een nieuw record voor de S&P 500, terwijl de winsten beperkt bleven in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag verschijnen.

Daarnaast blijft het toekomstig monetair beleid van centrale banken een belangrijk punt van focus. Marktkenners wezen op uitspraken van Fabio Panetta, de voorzitter van de bank van Italië en bestuurder bij de Europese Centrale Bank, die afgelopen weekend zei dat de tijd voor renteverlagingen "snel nadert."

Danske Bank verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente dit jaar drie keer zal verlagen met telkens 25 basispunten. De visie is gebaseerd op een veerkrachtige arbeidsmarkt, een gematigde economische groei en een aanhoudend desinflatoir proces.

"Dit zal waarschijnlijk aanleiding zijn voor een renteverlagingscyclus die op 24 juni begint, met verlagingen van 25 basispunten per kwartaal, ofwel 75 basispunten tegen het einde van het jaar", zei Danske Bank.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy steeg 4,9 procent, na een adviesverhoging door Bank of America. Ook financials deden goede zaken, met winsten van 1,1 tot 2,6 procent voor Commerzbank en Deutsche Bank. Europese financials zaten sowieso in de lift.

Sartorius verloor 2,7 procent en was daarmee de sterkste daler onder de Duitse hoofdfondsen. SAP verloor 0,6 procent.

In Parijs stond Dassault Systèmes onder druk, met een verlies 2,0 procent. Sectorgenoot Safran leverde ook in en daalde 1,0 procent.

L'Oreal was vrijdag nog de grootste daler in de CAC 40, maar steeg maandag 2,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was met een winst van 2,8 procent de sterkste stijger.

Adyen was vorige week de blikvanger in Amsterdam met een winst van meer dan 20 procent na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers, en steeg maandag met nog eens 2,3 procent. UBS verhoogde het koersdoel.

ASMI verloor maandag 1,7 procent in de AEX, nadat bekend werd dat CEO Benjamin Loh opstapt. Hij wordt opgevolgd door chief technical officer Hichem M'Saad. Analisten van ING noemden het vertrek van de CEO enigszins verrassend.

Unilever daalde 0,3 procent. Een recent bepaalde strategie om Unilever nieuw leven in te blazen, heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Dat schreef persbureau Reuters maandag.

Euro STOXX 50 4.746,35 (+0,7%)

STOXX Europe 600 487,46 (+0,5%)

DAX 17.037,35 (+0,7%)

CAC 40 7.689,80 (+0,6%)

FTSE 100 7.573,69 (0,0%)

SMI 11.179,30 (+0,8%)

AEX 854,88 (+0,4%)

BEL 20 3.715,85 (+1,1%)

FTSE MIB 31.456,73 (+1,0%)

IBEX 35 9.984,70 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood, na maandag al licht lager te zijn gesloten, waarbij eerdere winsten vervlogen, in aanloop naar inflatiecijfers dinsdag.

De publicatie dinsdag van de consumentenprijzenindex wordt als de volgende grote hindernis voor de recente aandelenrally gezien.

"De Fed overweegt nog steeds de rente te verlagen om de verwachte verkrapping van de financiële omgeving te compenseren nu de inflatie terugkeert naar 2 procent, maar de timing en omvang blijven onzeker gezien de kracht van de economie en de aanhoudende onzekerheid over de richting van de inflatie", zei SGH Macro Advisors.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,08 dollar hoger op 76,92 dollar.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ondernemersvertrouwen in het midden- en kleinbedrijf en inflatiedata over januari.

Bedrijfsnieuws

Oprichter Jeff Bezos van Amazon heeft op 7 en 8 februari circa 12 miljoen aandelen Amazon verkocht, goed voor een opbrengst van circa 2 miljard dollar. Dit bleek uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Bezos verkocht de aandelen voor gemiddeld 170,21 dollar per stuk. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat Bezos aandelen in het bedrijf verkocht. Het aandeel daalde circa 1,0 procent.

Cisco is van plan om duizenden banen te schrappen als onderdeel van een herstructurering waarmee het bedrijf zich meer wil gaan richten op snelgroeiende markten. Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel noteerde maandag fractioneel lager. Cisco komt woensdag na het slot op Wall Street met kwartaalcijfers.

Diamondback Energy kondigde maandag de fusie aan met Endeavor Energy Resources, waarmee een olie- en gasreus van 50 miljard dollar ontstaat. Diamondback betaalt ongeveer 8 miljard dollar in contanten en 117,3 miljoen gewone aandelen voor Endeavor Energy, waardoor het bedrijf gewaardeerd wordt op ongeveer 26 miljard dollar, inclusief schulden. Diamondback steeg ongeveer 9,3 procent.

S&P 500 index 5.021,84 (-0,1%)

Dow Jones index 38.797,38 (+0,3%)

Nasdaq Composite 15.942,55 (-0,3%)

AZIE

In Azië zijn de Chinese beurzen nog gesloten in verband met Nieuwjaar. In Japan worden flinke winsten geboekt en voor het eerst sinds 1990 noteerde de index boven de 38.000 punten, hoewel kortstondig.

Nikkei 225 37.961,55 (+2,9%)

Shanghai Composite 2.865,90 (slotstand 9 feb.)

Hang Seng 15.746,58 (slotstand 9 feb.)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0767. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0774 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0775 op de borden.

USD/JPY Yen 149,52

EUR/USD Euro 1,0767

EUR/JPY Yen 160,97

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Werkloosheid - December (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Februari (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Inflatie - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

07:00 Carrefour - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

13:00 Coca-Cola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Hasbro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Robinhood Markets - Cijfers vierde kwartaal (VS)