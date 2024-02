Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarmee de opwaartse trend van vorige week werd voortgezet, vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Zowel Brent als WTI stegen vorige week met meer dan 6 procent, hun hoogste niveau in februari, vanwege zorgen over de mogelijke escalatie van de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar de zorgen leken aan het begin van de week enigszins af te nemen, aldus Ewa Manthey en Warren Patterson, grondstoffenstrategen van ING. De Iraanse minister van buitenlandse zaken zei dit weekend dat Teheran gesprekken heeft gevoerd met Saoedi-Arabië over een politieke oplossing voor de vijandelijkheden in Gaza, zo meldde persbureau Reuters. De minister zei gedurende de vier maanden durende oorlog tussen Israël en Hamas tevens berichten uitgewisseld te hebben met de VS. Ondertussen waren de handelsvolumes relatief gematigd als gevolg van de feestdagen rond het Chinese nieuwe maandjaar, waardoor de Chinese markten gesloten waren. De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,08 dollar hoger op 76,92 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.