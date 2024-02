Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 5.037,67 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 38.893,70 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 16.010,30 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag hoger, waarbij de publicatie dinsdag van de consumentenprijzenindex wordt gezien als de volgende grote hindernis voor de recente aandelenrally.

"De Fed overweegt nog steeds de rente te verlagen om de verwachte verkrapping van de financiële omgeving te compenseren nu de inflatie terugkeert naar 2 procent, maar de timing en omvang blijven onzeker gezien de kracht van de economie en de aanhoudende onzekerheid over de richting van de inflatie", zei SGH Macro Advisors.

Olie noteerde maandag 0,1 procent lager op 76,75 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0783. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0766 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0782 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen het ondernemersvertrouwen in het midden- en kleinbedrijf en inflatiedata over januari.

Bedrijfsnieuws

Oprichter Jeff Bezos van Amazon heeft op 7 en 8 februari circa 12 miljoen aandelen Amazon verkocht, goed voor een opbrengst van circa 2 miljard dollar. Dit bleek uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Bezos verkocht de aandelen voor gemiddeld 170,21 dollar per stuk. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat Bezos aandelen in het bedrijf verkocht. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Cisco is van plan om duizenden banen te schrappen als onderdeel van een herstructurering waarmee het bedrijf zich meer wil gaan richten op snelgroeiende markten. Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel noteerde maandag 0,2 procent lager. Cisco komt woensdag na het slot op Wall Street met kwartaalcijfers.

Diamondback Energy kondigde maandag de fusie aan met Endeavor Energy Resources, waarmee een olie- en gasreus van 50 miljard dollar ontstaat. Diamondback betaalt ongeveer 8 miljard dollar in contanten en 117,3 miljoen gewone aandelen voor Endeavor Energy, waardoor het bedrijf gewaardeerd wordt op ongeveer 26 miljard dollar, inclusief schulden. Diamondback steeg 9,9 procent.