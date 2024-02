Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 487,46 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 17.037,35 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.689,80 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.573,69 punten. De Europese aandelenmarkten trokken zich maandag op aan een nieuw record voor de S&P 500, terwijl de winsten beperkt bleven in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers die dinsdag verschijnen. Daarnaast blijft het toekomstig monetair beleid van centrale banken een belangrijk punt van focus. Marktkenners wezen op uitspraken van Fabio Panetta, de voorzitter van de bank van Italië en bestuurder bij de Europese Centrale Bank, die afgelopen weekend zei dat de tijd voor renteverlagingen "snel nadert." Danske Bank verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente dit jaar drie keer zal verlagen met telkens 25 basispunten. De visie is gebaseerd op een veerkrachtige arbeidsmarkt, een gematigde economische groei en een aanhoudend desinflatoir proces. "Dit zal waarschijnlijk aanleiding zijn voor een renteverlagingscyclus die op 24 juni begint, met verlagingen van 25 basispunten per kwartaal, ofwel 75 basispunten tegen het einde van het jaar", zei Danske Bank. De olieprijs schommelde maandag rond het slot net onder 77 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0775. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0779 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0782 op de borden. Bedrijfsnieuws Siemens Energy steeg 4,9 procent, na een adviesverhoging door Bank of America. Ook financials deden goede zaken, met winsten van 1,1 tot 2,6 procent voor Commerzbank en Deutsche Bank. Europese financials zaten sowieso in de lift. Sartorius verloor 2,7 procent en was daarmee de sterkste daler onder de Duitse hoofdfondsen. SAP verloor 0,6 procent. In Parijs stond Dassault Systèmes onder druk, met een verlies 2,0 procent. Sectorgenoot Safran leverde ook in en daalde 1,0 procent. L'Oreal was vrijdag nog de grootste daler in de CAC 40, maar steeg maandag 2,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was met een winst van 2,8 procent de sterkste stijger. Adyen was vorige week de blikvanger in Amsterdam met een winst van meer dan 20 procent na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers, en steeg maandag met nog eens 2,3 procent. UBS verhoogde het koersdoel. ASMI verloor maandag 1,7 procent in de AEX, nadat bekend werd dat CEO Benjamin Loh opstapt. Hij wordt opgevolgd door chief technical officer Hichem M'Saad. Analisten van ING noemden het vertrek van de CEO enigszins verrassend. Unilever daalde 0,3 procent. Een recent bepaalde strategie om Unilever nieuw leven in te blazen, heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Dat schreef persbureau Reuters maandag. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 5.047,80 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

