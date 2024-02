Video: zijwaartse bewegende rentes maken staatsobligaties VS op korte termijn aantrekkelijker dan Europese Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen buigt zich over de vraag wat de centrale banken de komende tijd gaan doen en wat dit betekent voor de obligatiemarkten. Voor de Fed rekent de markt op twee renteverlagingen voor eind juni en vijf aan het einde van dit jaar, "hoewel we dit voor de Fed wel wat agressief vinden", aldus Van Leenders. "Powell heeft wel gezegd dat hij niet niet per se een zwakkere economie of zwakkere arbeidsmarkt hoeft te zien om de rente te gaan verlagen, omdat de inflatie evengoed wel daalt, maar vijf is wel veel en twee in juni is misschien ook wat veel", zei de strateeg. De ECB zou de rente dit jaar volgens de strateeg zo maar vijf keer kunnen verlagen: "De economie is zwak, de arbeidsmarkt is wat verzwakt, en de loongroei neemt af", redeneert Van Leenders. Voor de Bank of England ligt de verwachting op vier verlagingen voor het einde van dit jaar. "Dat zou ook kunnen, maar de BoE loopt wel wat achter die andere centrale banken aan." Maar wat betekent dit voor obligaties? Van Leenders voorziet zijwaarts bewegingen, waarbij de VS als voordeel een wat hogere rente heeft. De strateeg is echter voorzichtiger met Amerikaanse bedrijfsobligaties en hoogrentende bedrijfsobligaties.

