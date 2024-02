AEX scherpt record verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag verder gestegen, na al een stevige winst in de afgelopen week. De AEX sloot 0,4 procent in het groen op 854,88 punten en dat was opnieuw een aanscherping van de all time high.

"Het sterke kwartaalcijferseizoen heeft de AEX-index in extase gebracht. Sterke prestaties van onder andere ASML en Adyen hebben de beurs snel doen oplopen", volgens Justin Blekemolen van Lynx. Inmiddels bevindt de AEX zich op onbekend terrein met "geen oude weerstandsniveaus die we kunnen nemen als richtpunt", volgens de beleggingsspecialist.

Ook elders in Europa noteerden beurzen in het groen. Marktkenners wezen op uitspraken van Fabio Panetta, de voorzitter van de bank van Italië en bestuurder bij de Europese Centrale Bank, die afgelopen weekend zei dat de tijd voor renteverlagingen "snel nadert."

Het was maandag rustig op macro-economisch vlak. Dinsdag verschijnen Amerikaanse inflatiecijfers over de maand januari. Verwacht wordt dat de inflatie is gedaald van 3,4 procent naar 2,9 procent en een kerninflatie die is afgekoeld van 3,9 procent in december tot 3,7 procent afgelopen maand.

"De hardnekkige inflatie en de sterke toename van de werkgelegenheid [...] hebben de Federal Reserve ertoe gebracht een renteverlaging in maart zo goed als uit te sluiten, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op de data.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag licht hoger op 4,18 procent. De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0773.

De olieprijs handelde maandag net onder 77 dollar per vat, na een stijging van ruim 6 procent in de afgelopen week. De spanningen in het Midden-Oosten blijven de grootste drijfveer voor de oliemarkten.

Stijgers en dalers

Financials deden goede zaken in de AEX, met ABN AMRO als koploper. Het aandeel steeg ruim 3 procent in aanloop naar de resultaten die woensdagochtend bekend worden gemaakt en waarbij een stijging van de winst wordt verwacht. ING won dik anderhalf procent en ASR bijna 2 procent. Aegon steeg meer dan een procent.

Adyen was vorige week al de blikvanger in Amsterdam met een koerswinst van meer dan 20 procent na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers. Het aandeel steeg maandag met nog eens 2 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor de Amsterdamse betaalspecialist.

ASMI verloor maandag circa anderhalf procent in de hoofdindex en was daarmee hekkensluiter, nadat bekend werd dat CEO Benjamin Loh opstapt. Hij wordt opgevolgd door chief technical officer Hichem M'Saad. Analisten van ING noemden het vertrek van de CEO enigszins verrassend.

Sectorgenoot Besi daalde rond een half procent, terwijl ASML licht in het groen eindigde.

Unilever daalde licht. Een recent bepaalde strategie om Unilever nieuw leven in te blazen, heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Dat schreef persbureau Reuters maandag.

Just Eat Takeaway won bijna 9 procent in de Midkap. De maaltijdbezorger heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar verlengd. Financiële details werden niet gemeld. De samenwerking richt zich op de toernooien Champions League, Europa League en Conference League voor mannen. Verder verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor Just Eat.

Alfen won ruim 6 procent in aanloop naar de resultaten op dinsdagavond. Vopak steeg ruim 2,5 procent in aanloop naar de cijfers op woensdagochtend, waarbij een licht hoger resultaat wordt verwacht. SBM Offshore steeg circa 3 procent.

De verliezen beperkten zich maandag tot minder dan een procent in de AMX. JDE Peet's en Galapagos daalden 0,8 procent.

PostNL steeg ruim 4 procent in de AScX. Ebusco won 3,5 procent. Azerion leverde ruim een procent in, verder vielen de verliezen mee.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg nog eens 17 procent en Lavide won ruim 11 procent. Accountant GCP Auditors kreeg op 8 februari van de AFM bericht dat de registratie verleend is. GCP is de nieuwe accountant van Lavide.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het groen.