Update: Nederland verkoopt weer pluk in ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Nederland blijft het belang in ABN AMRO afbouwen en doet opnieuw mee aan de aandeleninkoop van de bank om te voorkomen dat het belang tussentijds stijgt. Dit meldde Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen, kortweg NLFI, woensdag. ABN AMRO kondigde woensdag bij de jaarcijfers een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 500 miljoen euro. "In het kader van het inkoopprogramma zal NLFI een zodanig aantal aandelen aan ABN AMRO verkopen als correspondeert met 40 procent van de totale waarde van het inkoopprogramma", aldus het administratiekantoor. Dit betekent dat Nederland voor 200 miljoen euro aan aandelen verkoopt aan de bank. "Anders zou ons belang weer flink stijgen", stelde een woordvoerder van NLFI woensdag tegen ABM Financial News. De Nederlandse staat is bezig zijn belang druppelsgewijs verder te verlagen van 49,5 procent tot circa 40 procent, en is daar vorig najaar mee begonnen. Deze 'dribble out' blijft gewoon doorgaan, zei de woordvoerder, en zal waarschijnlijk ook langer doorgaan dan de aandeleninkoop. Uit praktische overwegingen neemt NLFI voor 40 procent deel in de aandeleninkoop, hoewel het huidige belang dus nog iets hoger ligt. Dat compenseert "in grote mate" de ongewenste stijging van het belang door de aandeleninkoop, zei de woordvoerder. Update: om reactie NLFI toe te voegen. Bron: ABM Financial News

