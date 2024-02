Meer winst verwacht voor ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal over het vierde kwartaal een hogere winst rapporteren ondanks dalende rentebaten. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten, gepubliceerd door de bank zelf. De analisten rekenen op een nettowinst van 397 miljoen euro, tegen 354 miljoen euro een jaar eerder. Dit zou te danken zijn aan een inkomstenstijging van 1,87 miljard naar 2,06 miljard euro, door wegvallende negatieve overige inkomsten. De rentebaten daalden naar verwachting van 1,56 miljard naar 1,49 miljard euro. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen op van 32 miljoen tot 97 miljoen euro, verwachten de analisten, maar desondanks bleef er een hogere winst over dan een jaar eerder. De kapitaalbuffer (CET1) zal iets dalen, van 15,2 procent eind 2022 tot 14,7 procent eind vorig jaar, verwachten de analisten. Volgens Kepler Cheuvreux zal de aandacht van beleggers zich vooral richten op de nieuwe financiële doelen voor het rendement, de kosten en mogelijk de rentebaten, alsmede op de plannen voor dividend en aandeleninkopen. Een nieuwe aandeleninkoop kan positief nieuws opleveren, volgens analist Benoit Petrarque, die verder niet veel meevallers verwacht en rekening houdt met tegenvallers op het vlak van de rentebaten en de kosten. Volgens een analyse van Berenberg zullen de rentebaten in 2024 lager zijn dan in 2023, maar in 2025 zullen ze weer boven het niveau van 2023 liggen. Morgan Stanley denkt dat ABN AMRO een nieuw aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro kan aankondigen, tegelijk met een nieuw beleid voor teruggave van kapitaal. Bron: ABM Financial News

