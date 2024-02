Beursblik: hogere resultaten en margeverbetering Ahold verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere resultaten behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het supermarktbedrijf zelf samenstelde en publiceerde.

Gerekend wordt op een omzet van 22,9 miljard euro in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 21,9 miljard euro. In het vierde kwartaal van 2022 boekte Ahold een omzet van 23,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het vierde kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die op 13,9 miljard euro. Voor Europa wordt gerekend op een omzet van ruim 9 miljard euro.

In de VS was vermoedelijk sprake van een krimp op vergelijkbare basis van 1,1 procent, denken de analisten. In Europa kwam de vergelijkbare groei vermoedelijk uit op 5,1 procent. De onderliggende marges worden ingeschat op respectievelijk 4,5 en 3,8 procent, van 4,2 en 3,5 procent in het derde kwartaal.

De operationele winst van Ahold zal volgens de analistenconsensus uitkomen op 830 miljoen euro in het vierde kwartaal. Dat was 625 miljoen in het derde kwartaal en 1.167 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 913 miljoen euro, met een marge van 4,0 procent. Deze marge lag in het derde kwartaal van 2023 op 3,8 procent en in het vierde kwartaal van 2022 op 4,4 procent.

Onder de streep resteert volgens de consensus een nettowinst van 550 miljoen euro in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal werd een nettowinst behaald van 394 miljoen euro.

Jaarcijfers

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 88,6 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,0 miljard euro. De onderliggende operationele winst zal volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,5 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent, gelijk aan de verwachting van Ahold zelf.

De onderliggende winst per aandeel schat Ahold in op een iets lager niveau ten opzichte van 2022, toen 2,55 euro. Analisten rekenen op 2,46 euro.

Ahold rekent zelf verder op een vrije kasstroom in 2023 van 2,2 tot 2,4 miljard euro, een opwaartse bijstelling van een eerder verwachte 2,0 tot 2,2 miljard euro. De consensus ligt op ruim 2,3 miljard euro.

Outlook

Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven, waarschuwde de Zwitserse bank onlangs in een rapport, waarbij het aandeel Ahold Delhaize van de kooplijst werd gehaald.

De analisten sluiten een herstel in de tweede jaarhelft niet uit, geholpen door een makkelijke vergelijkingsbasis en verbeterde marges als gevolg van de maatregelen die de supermarktketen momenteel doorvoert.

UBS verwacht dat het lopende eerste kwartaal het moeilijkste kwartaal van het jaar wordt, met een moeilijke vergelijkingsbasis op het vlak van groei en marges.

Voor 2024 gaat de markt uit van een groepsomzet van 89,9 miljard euro, een nettowinst van 2,3 miljard euro en een onderliggende winst per aandeel van 2,53 euro.

De onderliggende operationele winst zal dit jaar volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent.

Ahold Delhaize opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag ruim een half procent in het groen.