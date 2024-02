Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.350 naar 1.700 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. Volgens UBS kwam Adyen recent met een solide update. Daarbij vinden de analisten de outlook van de betaalspecialist voor 2024 "erg conservatief". Ondanks de enorme koersrally die Adyen inmiddels achter de rug heeft, blijft UBS vasthouden aan zijn koopadvies. De bank waardeert Adyen nu op 43 keer de winst in 2025. Het aandeel Adyen steeg maandag 2,3 procent naar 1.506,60 euro. Bron: ABM Financial News

