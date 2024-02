Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway met een euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 22,00 naar 23,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Duitse bank. Volgens Deutsche Bank leidt een stabiliserende consumentenvraag in 2024 weer tot groei voor de maaltijdbezorger, mede dankzij een relatief makkelijke vergelijkingsbasis. Deze ontwikkeling zal Just Eat helpen om sneller een positieve vrije kasstroom te realiseren. Daarnaast voorziet de bank dat Just Eat zijn logistieke flexibiliteit verder zal uitbuiten en daarnaast zou een verkoop van Grubhub een extra aanjager kunnen zijn. Het koopadvies werd dan ook herhaald. Het aandeel Just Eat Takeaway opende maandag in Amsterdam een procent hoger op 14,68 euro. Bron: ABM Financial News

