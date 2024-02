Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Aperam licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aperam licht verlaagd van 44,00 naar 43,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek maandag uit een analistenrapport. Afgelopen kwartaal boekte Aperam een aangepaste EBITDA van 55 miljoen euro, in lijn met de verwachtingen van Deutsche Bank. De bank mikte vooraf op 50 miljoen euro en de consensus stond op 52 miljoen euro. Wel merkte Deutsche maandag op dat de prestaties bij de kerntak van Aperam, dat wil zeggen de activiteiten op het vlak van roestvaststaal, tegenvielen. "Maar dit werd gecompenseerd door een erg sterke prestatie in R&R", aldus de bank. Conform verwachting zei Aperam voor het lopende eerste kwartaal te rekenen op een vlakke aangepaste EBITDA als gevolg van onder meer zwakke volumes in de EU en wat meer tegenwind in Brazilië. Deutsche Bank verlaagde de winsttaxaties voor 2024 en 2025 met 1 tot 6 procent, waarmee de bank 19 procent onder de consensus zit. Bron: ABM Financial News

