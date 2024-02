ASMI presenteert nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CEO Benjamin Low van ASMI gaat met pensioen en CTO Hichem M'Saad volgt de topman op. Dit maakte ASMI maandagochtend bekend. Low, die in 2022 CEO werd van ASMI, stopt op 13 mei dit jaar, als de jaarvergadering plaatsvindt. Wel blijft hij vervolgens nog drie maanden beschikbaar als adviseur. M'Saad is sinds 2015 werkzaam bij ASMI en daarvoor werkte hij bij Applied Materials. "Ik ben bijzonder blij dat ik mijn verantwoordelijkheden kan overdragen aan Hichem, die, daar ben ik zeker van, ASM met succes naar de volgende groeifase zal begeleiden", zei Low in een toelichting. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.