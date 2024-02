AEX start handelsweek waarschijnlijk op recordniveau Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent. Afgelopen week steeg de AEX op weekbasis al met ruim drie procent naar 851,77 punten, waardoor de recordstand van november 2021, van ruim 829 punten, overtuigend uit de boeken werd geschreven. Vooral donderdag en vrijdag was het sentiment op Beursplein 5 uitermate positief, met dank aan een koersexplosie voor fintechbedrijf Adyen na cijfers en opnieuw recordstanden voor de halfgeleider aandelen. Ook de cijferrapportages van voedingsgigant Unilever en staalconcern ArcelorMittal konden op instemming van beleggers rekenen. De meeste omringende hoofdbeurzen koersten richting het einde van de handelsweek juist overwegend lager, hoewel de verliezen beperkt bleven. In Europa kent de AEX dit jaar dan ook voorlopig zijn gelijke niet, met dank aan zijn overweging van techaandelen. ASMI, Adyen en ASML zijn in de eerste 6 weken van 2024 al 23 tot 29 procent gestegen. Samen met techinvesteerder Prosus zijn deze techaandelen goed voor een weging van bijna 30 procent in de AEX index. Ook op Wall Street stuwen technologie aandelen, en dan vooral de ‘Magnificent Seven’, de hoofdindices naar nieuwe records. De S&P 500 index koerste afgelopen week voor de vijfde week op rij hoger en sloot vrijdag voor het eerst boven de 5.000 punten. “Uiteindelijk zien we nog steeds enorm goed nieuws op economisch vlak, en de markt reageert daarop”, zei analist Dana D’Auria van Envestnet. Analisten wijzen op een solide cijferseizoen met stijgende winsten, een veerkrachtige economie in de VS en een afkoelende inflatie, waardoor renteverlagingen in het verschiet liggen, als belangrijkste verklaringen voor het positieve sentiment op de Westerse aandelenbeurzen. Op de Aziatische beurzen viel vanochtend juist weinig te beleven. Vanwege de viering van het nieuwe jaar hielden de meeste beurzen in Azië de deuren gesloten. Sydney daalde vanochtend met 0,4 procent. Dinsdag is er weer handel in Tokio, maar de Chinese beurzen blijven nog de hele week gesloten. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent lager. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog circa 6 procent hoger naar 76,84 dollar per vat. Er bleef bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, wees op het "categorisch afwijzen door [de Israëlische premier] Netanyahu van een staakt-het-vuren, en zelfs zijn intentie om door te vechten." Zowel de macro- als de bedrijfsagenda is vandaag vrijwel leeg. Later deze week staan er weer een stroom aan bedrijfscijfers geagendeerd. Bedrijfsnieuws Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak genoteerde ondernemingen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag 0,6 procent naar 5.026,61 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent hoger op 15.990,66 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.671,69 punten. Bron: ABM Financial News

