Weinig activiteit op Aziatische beurzen

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Er viel maandagochtend weinig te beleven op de Aziatische beurzen. Vanwege de viering van het nieuwe jaar hielden de meeste beurzen in Azië de deuren gesloten. Sydney daalde vanochtend met 0,4 procent. Dinsdag is er weer handel in Tokio, maar de Chinese beurzen blijven nog de hele week gesloten. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent lager. Afgelopen week koerste de future op weekbasis nog circa 6 procent hoger naar 76,84 dollar per vat. Er bleef bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, wees op het "categorisch afwijzen door [de Israëlische premier] Netanyahu van een staakt-het-vuren, en zelfs zijn intentie om door te vechten." De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Op Wall Street sloot de S&P 500 index vrijdagavond nog op de hoogste stand ooit. Bron: ABM Financial News

