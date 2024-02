Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX en een plus van 20 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 19 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. De Europese beurzen moesten het doen zonder steun uit China, waar de markten dicht waren vanwege Chinees Nieuwjaar. Ook deze week zijn de beurzen in China en Hongkong gesloten.

"Op de meeste aandelenbeurzen zit de stemming er de laatste weken lekker in. Veel beurzen noteren op of rond recordstanden door goede macro-economische ontwikkelingen en meevallende kwartaalcijfers", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op weekbasis kwamen de DAX en Stoxx Europe 600 nauwelijks van hun plaats. De techzware AEX wist afgelopen week wel nieuwe records te vestigen in Amsterdam, onder meer dankzij de koersexplosie bij Adyen.

Volgens Bank of America hebben Europese aandelen maar beperkte ruimte om te stijgen gezien de economische onzekerheid. Aandelen hebben geprofiteerd van robuuste groei, afnemende inflatie en macro-economische cijfers die vooralsnog sterk blijven, maar die achtergrond is fragiel en het risico van zwakkere macrodata in de toekomst blijft een punt van zorg, aldus de Amerikaanse bank.

Van Lanschot Kempen blijft ondertussen "fundamenteel voorzichtig" over Europese aandelen, zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders vrijdag tegen ABM Financial News.

De daling van de Duitse inflatie werd vrijdag bevestigd. De inflatie bedroeg in januari 2,9 procent op jaarbasis tegen 3,7 procent een maand eerder. In november was de inflatie 3,2 procent. Verder was het rustig op macro-economisch vlak.

Bedrijfsnieuws

Rheinmetall en Infineon gingen aan kop in de DAX, met winsten van circa anderhalf procent. Elders deden halfgeleiders ook goede zaken. ASML steeg 2,5 procent in Amsterdam en STMicroelectronics won 2 procent in Parijs.

Osram liet met de resultaten over het vierde kwartaal zien dat het progressie boekt met de omslagplannen, stelde zakenbank Bernstein. De herfinanciering ligt voor op schema. Het aandeel Osram daalde licht.

Vastgoedaandeel Vonovia leverde in Frankfurt 2 procent in, net achter hekkensluiter Brenntag. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim een half procent in Parijs.

Hermes ging aan kop in de CAC 40 met een winst van bijna 5 procent na het openen van de boeken. De maker van de luxe Birkin-tassen rapporteerde een flinke stijging van de kwartaalomzet.

L'Oreal wist afgelopen kwartaal verder te groeien, maar de resultaten waren minder dan verwacht. Het aandeel was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van 7,5 procent.

Ubisoft steeg 14 procent. De Franse maker van computerspellen kwam bij de kwartaalcijfers met een sterke outlook.

Tesco heeft zijn bankentak verkocht aan Barclays. Analisten van Shore Capital noemden het een prima deal, maar vonden het opvallend dat Tesco de verzekeringstak, ATM, cadeaukaarten en reischeques niet verkocht. Tesco sloot fractioneel hoger in Londen.

Barclays heeft volgens Jefferies een goede deal gesloten met Tesco gezien de betaalde prijs en de synergiemogelijkheden. Het aandeel verloor ruim een half procent. De Britse bank verkocht zijn Duitse consumententak.

In Amsterdam steeg het aandeel Adyen nog eens 2,5 procent, na de koersexplosie op donderdag na kwartaalcijfers. Verschillende analisten verhoogden vrijdag hun koersdoel voor de betaalspecialist.

Euro STOXX 50 4.715,87 (+0,1%)

STOXX Europe 600 484,83 (-0,1%)

DAX 16.926,50 (-0,2%)

CAC 40 7.647,52 (-0,2%)

FTSE 100 7.572,58 (-0,3%)

SMI 11.091,58 (-0,4%)

AEX 851,77 (+1,0%)

BEL 20 3.676,59 (+0,3%)

FTSE MIB 31.156,06 (+0,3%)

IBEX 35 9.896,60 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag overwegend hoger zijn gesloten, met nieuwe records voor de S&P 500, die voor het eerst boven de 5.000 punten sloot, en de Nasdaq, die de grens van 16.000 punten nadert. De Dow leverde vrijdag iets in.

Een vooralsnog solide winstseizoen met name bij de grote techfondsen en hun enorme weging binnen de index, een dalende inflatie, een veerkrachtige economie en een Federal Reserve die waarschijnlijk dit jaar de touwtjes laat vieren, zorgen ervoor dat de S&P 500 dit jaar alweer ruim 5 procent hoger staat.

Ondertussen wordt de kans op een harde economische landing in de Verenigde Staten steeds kleiner. In de nieuwe Survey of Professional Forecasters van de Philadelphia Fed, een van de oudste macro-economische enquêtes in de VS, is de kans op een recessie duidelijk gedaald.

Voor het eerste kwartaal wordt de kans op een economische krimp nu ingeschat op 17,3 procent en voor het tweede kwartaal op 23,9 procent, tegenover respectievelijk 40,9 en 40,2 procent in de vorige enquête.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Wel keken marktkenners naar de herziene Amerikaanse inflatie in het vierde kwartaal van 2023. De cijfers bleven echter gelijk aan eerdere ramingen, met 3,4 procent voor de inflatie en 3,3 procent voor de kerninflatie.

Analist Kieran Clancy van Pantheon zag de Amerikaanse obligatierentes even dalen na het verschijnen van de data. Vrijdagavond noteerde de tienjaarsrente licht hoger op 4,17 procent.

Dinsdag verschijnen Amerikaanse inflatiecijfers over de maand januari. Verwacht wordt een stabiel inflatieniveau van 3,4 procent en een kerninflatie die is afgekoeld van 3,9 procent in december tot 3,7 procent afgelopen maand.

"De hardnekkige inflatie en de sterke toename van de werkgelegenheid...hebben de Federal Reserve ertoe gebracht een renteverlaging in maart zo goed als uit te sluiten, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op de data.

"Hoewel Fed-voorzitter Jay Powell eerder zei dat beleidsmakers dit jaar nog drie afzonderlijke renteverlagingen van een kwart punt verwachten, verwachten de markten nu dat de eerste renteverlaging na mei zal plaatsvinden", aldus Hewson.

WTI-olie werd vrijdag bijna een procent duurder en Brentolie meer dan een half procent. Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Op weekbasis stegen de olieprijzen met ruim 6 procent.

Bedrijfsnieuws

ARM wist donderdag flink te stijgen, net als Disney. Vrijdag steeg de Amerikaanse notering van ARM ruim een procent, terwijl het aandeel Disney 2 procent daalde.

PepsiCo verloor 3,5 procent, hoewel de winst het afgelopen kwartaal meeviel. De omzet van de fabrikant van frisdranken en snacks viel echter tegen.

De aandelen van Pinterest verloren 9,5 procent aan waarde, nadat het social mediaplatform in het vierde kwartaal een omzet boekte die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten.

Affirm Holdings, een dienst voor achteraf betalen, rapporteerde sterke resultaten, maar was somber over de verwachtingen voor komend jaar. De aandelen daalden met circa 11 procent.

Online reisbureau Expedia waarschuwde voor een daling van de reiskosten en de prijzen. Het aandeel daalde bijna 18 procent.

De aanbieder van clouddiensten Cloudflare rapporteerde een forse stijging van de kwartaalomzet. De aandelen stegen met meer dan 19 procent.

Nvidia bouwt een nieuw bedrijfsonderdeel dat zich richt op het ontwerpen van op maat gemaakte chips voor onder meer cloud computing bedrijven en geavanceerde processors voor kunstmatige intelligentie (AI). Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van informatie van ingewijden. Volgens marktkenners had deze markt in 2023 een omvang van 30 miljard dollar, aldus Reuters. Het aandeel steeg vrijdag ruim 3,5 procent.

S&P 500 index 5.026,61 (+0,6%)

Dow Jones index 38.671,69 (-0,1%)

Nasdaq Composite 15.990,66 (+1,3%)

AZIE

De Chinese beurzen zijn deze week gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.

Nikkei 225 36.897,42 (+0,1% - slotstand vrijdag 8 februari)

Shanghai Composite 2.865,90 (+1,3% - slotstand donderdag 8 februari)

Hang Seng 15.878,07 (-1,3% - slotstand vrijdag 9 februari)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0789. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0785.

USD/JPY Yen 149,18

EUR/USD Euro 1,0789

EUR/JPY Yen 160,95

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten