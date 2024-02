Bezos verkoopt voor $2 miljard aan Amazon-aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Oprichter Jeff Bezos van Amazon heeft tussen 7 en 8 februari circa 12 miljoen aandelen Amazon verkocht, goed voor een opbrengst van circa 2 miljard dollar. Dit bleek uit een document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission.

Bezos verkocht de aandelen voor gemiddeld 170,21 dollar per stuk. Het was voor het eerst in ruim twee jaar dat Bezos aandelen in het bedrijf verkocht.

De intentie om aandelen te verkopen werd vorige week al duidelijk in een SEC-melding. Bezos kan maximaal 50 miljoen gewone aandelen in Amazon verkopen onder een plan dat hij in november vorig jaar bekendmaakte aan het bedrijf.

Bezos heeft na de verkoop afgelopen week nog 976 miljoen aandelen Amazon in bezit.