Cijferseizoen dendert door en aandacht voor Amerikaanse inflatie komende week

(ABM FN-Dow Jones) Afgelopen week denderde het cijferseizoen weer door met relatief grote verschillen per sector en soms forse koersuitslagen. Daarnaast deden centrale bankiers hun best om de markten te overtuigen dat ze te enthousiast vooruitlopen op toekomstige rentedalingen.

De rentes liepen wat op, maar veel is er qua verwachtingen niet veranderd. Volgens de CME FedWatch Tool houdt het merendeel nog steeds rekening met 5 tot 6 rentedalingen in het komende jaar.

De macro-economische data verrasten afgelopen week over het algemeen positief. Dit zal er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat de centrale bankiers geen haast zullen maken met het verlagen van de rente. Want ondertussen bleek links en rechts ook de inflatie weer wat op te lopen.

Ondertussen probeert China met nieuwe steunmaatregelen de boel weer aan de gang te krijgen.

Maar vooralsnog houdt het enthousiasme onder beleggers aan en worden er nog steeds records aangescherpt.

Volgende week dendert het cijferseizoen gewoon weer door en staan er een aantal belangrijke macro-economische cijfers op de rol, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de inflatiecijfers uit de VS.

Maar er is meer. Maandag beginnen we met de cijfers van het aantal faillissementen in Nederland. Dinsdag krijgen we meer te weten over de werkgelegenheid in het VK en wordt in Duitsland de ZEW index voor februari bekendgemaakt. Ook zal de OPEC haar maandrapport publiceren. In de VS zal de aandacht worden opgeëist door de inflatiecijfers en het vertrouwen onder kleine ondernemers.

Woensdag zullen in het VK de cijfers worden gepubliceerd over de inflatie, gevolgd door de cijfers in Nederland over consumptie van huishoudens en economische groei voor het vierde kwartaal. Ook voor heel Europa staat een raming voor de economische groei in het vierde kwartaal op de agenda en zal er aandacht zijn voor de industriële productie in december. In de VS staan dan weer de wekelijkse olievoorraden en hypotheekaanvragen op de rol.

Donderdag krijgen we meer te weten over de werkgelegenheid in Nederland. In het VK zal er aandacht zijn voor de economische groei in het vierde kwartaal, de industriële productie gedurende december en de stand van de handelsbalans in december. Ook voor heel Europa krijgen we inzage in de stand van de handelsbalans. In de VS staan op de agenda de detailhandelsverkopen, steunaanvragen, de Empire state index, Philly Fed index, de industriële productie en het vertrouwen onder huizenbouwers.

Ten slotte zal er vrijdag in het VK meer bekend worden gemaakt over de detailhandelsverkopen, de inflatie in Frankrijk en in de VS zal de aandacht worden opgeëist door de producentenprijzen. Ook staat het consumentenvertrouwen in Michigan en de woningbouw en de bouwvergunningen op de agenda.

Als het om de bedrijven gaat, is het maandag rustig. Alleen Vastned Belgium zal de boeken openen.

Dinsdag wordt het wat drukker en staan onder andere op de agenda Randstad, Wereldhave, Carrefour en in de VS Coca-Cola, Hasbro, Lyft en Robinhood Markets.

Woensdag is het weer lekker druk en in Nederland staan dan op de rol; ABN AMRO, Ahold Delhaize, Alfen, Heineken, OCI en Vopak. In België zal nabeurs Econocom de boeken openen. In Europa staan Delivery Hero en Thyssenkrupp op de rol en zullen in de VS Kraft Heinz en Cisco rapporteren.

Ook donderdag zijn er weer genoeg bedrijven die de boeken openen. In Nederland is het aan BAM, DSM-Firmenich, Fagron, VastNed, RELX en nabeurs Euronext, terwijl Shell ex-dividend noteert. In België is het naast Fagron ook aan Sipef om openheid van zaken te geven. In Europa openen Airbus, Commerzbank, Orange en Renault de boeken. In de VS zullen Deere en Doordash de cijfers openbaren.

Vrijdag kunnen we op adem komen en staat alleen in België Umicore voorbeurs op de rol.