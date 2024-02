AEX scherpt record flink aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen, onder meer dankzij een koerssprong van Adyen.

Op een slot van 851,77 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis ruim 3,5 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 822,53 punten.

De slotstand van vrijdag is een all time high. Die werd afgelopen dinsdag voor het eerst aangescherpt, waarmee het vorige record uit november 2021 van ruim 829 punten uit de boeken ging.

"Op de meeste aandelenbeurzen zit de stemming er de laatste weken lekker in. Veel beurzen noteren op of rond recordstanden door goede macro-economische ontwikkelingen en meevallende kwartaalcijfers", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Kwartaalcijfers zorgen volop voor beweging", vulde Justin Blekemolen van Lynx aan, vooral wijzend op de cijfers van grote Amerikaanse ondernemingen.

"Het kwartaalcijferseizoen is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal", oordeelde de beleggingsspecialist. Volgens de expert van Lynx heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet boekte.

Het sentiment werd ook gesteund door een positieve trend op de Chinese markten. Wiersma wees op toenemende speculatie over steunmaatregelen door de Chinese regering. Overigens is het Chinese nieuwjaar inmiddels begonnen, wat betekent dat de Chinese beurzen een week gesloten zijn.

Op macro-economisch vlak was het afgelopen week relatief rustig na alle rentebesluiten in de weken ervoor. Amerikaanse macrodata blijven sterk. Zo werd bekend dat de dienstensector in de VS in januari harder is gegroeid. In de eurozone was de krimp juist groter.

Econoom Cyrus de la Rubia wees op het verschil tussen de zuidelijke en de noordelijke landen in de eurozone. Opvallend genoeg wellicht, doen de zuidelijke landen het beter. "Deze economieën presteren relatief goed." Duitsland en Frankrijk vallen volgens de econoom juist tegen.

De sterke Amerikaanse cijfers, inclusief het banenrapport van vorige week, zijn reden voor de Federal Reserve om een renteverlaging niet te overhaasten. Vorig weekend benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell in een televisie-interview opnieuw dat een snelle renteverlaging er niet in zit en die boodschap werd door een aantal beleidsmakers van de Fed in de afgelopen dagen herhaald.

"Het is duidelijk dat de Fed niet wil dat de rente wordt verlaagd om daarna weer terug te moeten krabbelen. Daarom kan de rente langer hoger blijven. Nog belangrijker: zou de dot plot kunnen veranderen bij de volgende FOMC-vergadering, hetgeen zou betekenen dat er minder renteverlagingen worden verwacht?", vroeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild zich af.

KBC wees in een marktcommentaar ook op de uitspraken van bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank.

"Schnabel gaf een uitgebreide waarschuwing over het belang van de ECB om de laatste stappen te zetten om de inflatie te verslaan. Ze waarschuwt voor een vertraging van het desinflatoire proces, vooral in de dienstensector", zei KBC.

Volgens Vranken van Bank Edmond de Rothschild onderschatten Europese beleggers de kracht van de Amerikaanse economie. "De Amerikaanse consument doet het heel prima", vindt Vranken. Alleen de lokale Amerikaanse banken zijn een punt van zorg.

Toch is een nieuwe crisis van regionale Amerikaanse banken geen punt van zorg, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank. Die visie deelt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0785 en daarmee op weekbasis vrijwel stabiel. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,17 procent en de Duitse variant op 2,39 procent, in beide gevallen was dat een stijging van circa 14 punten op weekbasis.

Een vat WTI-olie kostte vrijdag 77 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 6 procent duurder. Het uitblijven van een wapenstilstand in Gaza stuwde de prijzen.

Stijgers en dalers

Beleggers reageerden afgelopen week uitermate enthousiast op de kwartaalcijfers van Adyen, hoewel de CFO van het fintechbedrijf dat enthousiasme nog probeerde te temperen door te zeggen dat de groei in 2024 aan de onderkant van de middellange outlook zal uitkomen. Toch steeg Adyen ruim 22 procent op weekbasis en ging het aandeel ook in de Euro Stoxx 50 aan kop.

Jefferies vond dat Adyen vertrouwen uitstraalde. Barclays concludeerde dat sterke volumegroei bij bestaande klanten, nieuwe klanten en een duidelijke versnelling bij de software-as-a-service-platforms bijdroegen aan deze groei. Daarbij denkt Barclays dat de positieve beweging verder kan doorzetten. Na de cijfers regende het koersdoelverhogingen voor Adyen.

Techaandelen kenden sowieso een goede week. Prosus won bijna 5 procent, te danken aan meer optimisme in China, wat ook Tencent hielp, waar Prosus een groot belang in heeft. Halfgeleiders ASML, ASMI en Besi stegen 7 tot zelfs 12 procent op weekbasis. Analisten van Bank of America verhoogden vrijdag hun koersdoelen voor de Nederlandse 'chippers'.

Financials stonden juist onder druk. NN en ASR belandden onderaan in de AEX met verliezen van ruim 3 tot 4 procent en ook ING en ABN AMRO hadden het moeilijk.

Net als die van Adyen, werden ook de rapportages van ArcelorMittal en Unilever enthousiast ontvangen. Deze aandelen stegen op weekbasis met ruim 3 procent. AkzoNobel daalde bijna 3 procent. De omzet van de verfmaker daalde afgelopen kwartaal, waarbij Performance Coatings beter presteerden dan Decorative Paints. Degroof Petercam zag wel ruimte om het koersdoel te verhogen.

Bij ArcelorMittal wees ING erop dat de EBITDA-daling meeviel, net als het niveau van de nettoschuld. De bank zag bij Unilever geen heel grote verrassingen en Jefferies merkte op dat vooral de Amerikaanse Beauty & Wellness-tak van Unilever het goed deed.

Sectorgenoot Aperam steeg op weekbasis bijna 9 procent in de AMX na het openen van de boeken op vrijdag. In het afgelopen kwartaal kwam het resultaat weliswaar fors lager uit, maar wel iets beter dan gevreesd. ING sprak echter van een zwak kwartaal en wees op de outlook die slechts een beperkt herstel voorspelt voor Aperam. Mogelijk dat optimisme rond China het grondstoffenaandeel wel hielp.

Flow Traders kwam op weekbasis nauwelijks in beweging, nadat uit de resultaten bleek dat de winstgevendheid afgelopen kwartaal onder druk stond. Toch vielen de cijfers mee, vonden analisten. Degroof Petercam verlaagde wel het koersdoel met handhaving van het Houden advies.

Just Eat Takeaway won afgelopen week bijna 4 procent, nadat in Mayte Oosterveld een nieuwe CFO werd gevonden. Vooral haar achtergrond zal de markt waarderen, meent UBS, met het oog op Grubhub.

Galapagos won afgelopen week ruim 6,5 procent, mogelijk door sterke cijfers van sectorgenoot Eli Lilly.

Air France-KLM verloor op weekbasis 5,5 procent en was daarmee de hekkensluiter in de Midkap. Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de coronasteun aan KLM onwettig verklaard.

Sligro eindigde in de onderste regionen van de AScX, met een verlies op weekbasis van 3,5 procent. Sligro boekte in heel 2023 een lager nettoresultaat en keert ook minder dividend uit dan een jaar eerder. Degroof Petercam besloot tot een koersdoelverlaging.

Vivoryon ging aan kop met een plus van bijna 10 procent en TomTom won bijna 7 procent op weekbasis. Accsys leverde 5 procent in. Avantium daalde 10 procent. Avantium haalde met succes 70 miljoen euro op.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg afgelopen week liefst 68 procent na een koopaanbeveling van KBC Securities.

Alumexx deed het iets bescheidener met een winst van ruim 17 procent op weekbasis. Alumexx is druk bezig met het uitrollen van de strategie voor de toekomstige groei na de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarbij wordt de productie en het management stevig uitgebreid, meldde het bedrijf uit Etten-Leur maandag nabeurs.

MotorK leverde juist 12 procent in. MotorK meldde over 2023 een forse groei, maar zei ook in vergevorderde gesprekken met potentiële investeerders te zijn om de liquiditeit te versterken.

Tot slot daalde Marel bijna 2 procent op weekbasis. Marel heeft in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt, maar het bedrijf kreeg meer orders en ook de marges waren beter dan in het voorgaande kwartaal.