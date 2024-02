Olieprijzen stijgen door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 76,84 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. Brent kostte ruim 82 dollar bij een stijging van meer dan een half procent. Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Op weekbasis stegen de olieprijzen dan ook met ruim 6 procent. Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, wees op het "categorisch afwijzen door [de Israëlische premier] Netanyahu van een staakt-het-vuren, en zelfs zijn intentie om door te vechten." Keppenne wees ook op de dood van een hooggeplaatst lid van Hezbollah in Bagdad door een Amerikaanse drone-aanval, "waardoor de angst voor een conflict tussen Iran en de Verenigde Staten toeneemt." Toch ziet grondstoffenanalist Ole Hansen van Saxo Bank, dat de olieprijzen binnen een bepaalde bandbreedte blijven. "Er is een afwisselende focus tussen zorgen over de vraag en steun van een mogelijke verstoring van het aanbod in het Midden-Oosten", aldus Hansen. "De combinatie van deze factoren heeft de afgelopen maanden voor een lastig klimaat voor handelaren gezorgd. De aannames van speculanten faalden herhaaldelijk. Handelsposities, zowel long als short, moesten regelmatig worden aangepast. Hierdoor ontstonden bewegingen die mogelijk niet ondersteund worden door fundamentele factoren", volgens de marktkennner. Ook ondersteunen de inspanningen van de OPEC de olieprijzen, meent Hansen. Volgende week dinsdag komt het kartel met zijn maandrapport. Het Internationaal Energieagentschap volgt donderdag. Saxo Bank verwacht dat Brent en WTI "waarschijnlijk binnen een bepaalde bandbreedte zullen blijven", respectievelijk rond de 80 en 75 dollar per vat in het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

