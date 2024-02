Media: Nvidia werkt aan nieuw bedrijfsonderdeel voor AI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia bouwt een nieuw bedrijfsonderdeel dat zich richt op het ontwerpen van op maat gemaakte chips voor onder meer cloud computing bedrijven en geavanceerde processors voor kunstmatige intelligentie (AI). Dit meldde persbureau Reuters vrijdagavond op basis van informatie van ingewijden. Nvidia wil zo een deel van de exploderende markt voor op maat gemaakte AI-chips veroveren en zichzelf beschermen tegen het groeiende aantal bedrijven dat bezig is met alternatieven voor zijn producten. Een woordvoerder van Nvidia wilde tegenover Reuters niet reageren op het bericht. Volgens marktkenners had de markt voor op maat gemaakte chips in 2023 een omvang van 30 miljard dollar, aldus Reuters. Het bedrijf uit Santa Clara heeft ongeveer 80 procent van de high-end AI-chipmarkt in handen, een positie die de beurswaarde dit jaar tot nog toe met 40 procent heeft doen stijgen tot 1,73 biljoen dollar. Het aandeel steeg vrijdag ruim 3 procent op 718,76 dollar. Bron: ABM Financial News

