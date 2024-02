S&P 500 koerst boven 5.000 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,4 procent naar ruim 5.000 punten en de Nasdaq noteerde zelf 1,1 procent hoger op 15.974,16 punten. Daarmee lagen beide indexen op koers om de recordstand van donderdag verder aan te scherpen. De Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.654,81 punten. Een vooralsnog solide winstseizoen met name bij de grote techfondsen en hun enorme weging binnen de index, een dalende inflatie, een veerkrachtige economie en een Federal Reserve die waarschijnlijk dit jaar de touwtjes laat vieren, zorgen ervoor dat de S&P 500 dit jaar alweer zo'n 5 procent hoger staat. Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Wel keken marktkenners naar de herziene Amerikaanse inflatie in het vierde kwartaal van 2023. De cijfers bleven echter gelijk aan eerdere ramingen, met 3,4 procent voor de inflatie en 3,3 procent voor de kerninflatie. Analist Kieran Clancy van Pantheon zag de Amerikaanse obligatierentes even dalen na het verschijnen van de data. Vrijdagavond noteerde de tienjaarsrente weer op 4,19 procent. Volgende week dinsdag verschijnen Amerikaanse inflatiecijfers over de maand januari. Verwacht wordt een stabiel inflatieniveau van 3,4 procent en een kerninflatie die is afgekoeld van 3,9 procent in december tot 3,7 procent afgelopen maand. "De hardnekkige inflatie en de sterke toename van de werkgelegenheid...hebben de Federal Reserve ertoe gebracht een renteverlaging in maart zo goed als uit te sluiten, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op de data. "Hoewel Fed-voorzitter Jay Powell eerder zei dat beleidsmakers dit jaar nog drie afzonderlijke renteverlagingen van een kwart punt verwachten, verwachten de markten nu dat de eerste renteverlaging na mei zal plaatsvinden", aldus Hewson. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0788. WTI-olie werd iets duurder en kostte 76,60 dollar. Bedrijfsnieuws ARM wist donderdag flink te stijgen, net als Disney. Vrijdag steeg de Amerikaanse notering van ARM licht, terwijl het aandeel Disney 2 procent daalde. PepsiCo verloor 2,5 procent, hoewel de winst het afgelopen kwartaal meeviel. De omzet van de fabrikant van frisdranken en snacks viel echter tegen. De aandelen van Pinterest verloren 12 procent aan waarde, nadat het social mediaplatform in het vierde kwartaal een omzet boekte die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten. Affirm Holdings, een dienst voor achteraf betalen, rapporteerde sterke resultaten, maar was somber over de verwachtingen voor komend jaar. De aandelen daalden met 13 procent. Online reisbureau Expedia waarschuwde voor een daling van de reiskosten en de prijzen. Het aandeel daalde ruim 18 procent. De aanbieder van clouddiensten Cloudflare rapporteerde een forse stijging van de kwartaalomzet. De aandelen stegen met 21 procent. Bron: ABM Financial News

