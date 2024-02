Europese beurzen licht lager het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 484,83 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,2 procent op 16.926,50 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent in de min bij een stand van 7.647,52 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent lager op 7.572,58 punten.

De Europese beurzen moesten het vrijdag doen zonder steun uit China, waar de markten dicht waren vanwege Chinees Nieuwjaar. Ook volgende week zijn de beurzen in China en Hongkong gesloten. De Japanse beurs sloot vrijdag met een nieuw record.

"Op de meeste aandelenbeurzen zit de stemming er de laatste weken lekker in. Veel beurzen noteren op of rond recordstanden door goede macro-economische ontwikkelingen en meevallende kwartaalcijfers", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op weekbasis kwamen de DAX en Stoxx Europe 600 nauwelijks van hun plaats. De techzware AEX wist afgelopen week wel nieuwe records te vestigen in Amsterdam, onder meer dankzij de koersexplosie bij Adyen.

Volgens Bank of America hebben Europese aandelen maar beperkte ruimte om te stijgen gezien de economische onzekerheid. Aandelen hebben geprofiteerd van robuuste groei, afnemende inflatie en macro-economische cijfers die vooralsnog sterk blijven, maar die achtergrond is fragiel en het risico van zwakkere macrodata in de toekomst blijft een punt van zorg, aldus de Amerikaanse bank.

Van Lanschot Kempen blijft ondertussen "fundamenteel voorzichtig" over Europese aandelen, zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders vrijdag tegen ABM Financial News.

De daling van de Duitse inflatie werd vrijdag bevestigd. De inflatie bedroeg in januari 2,9 procent op jaarbasis tegen 3,7 procent een maand eerder. In november was de inflatie 3,2 procent. Verder was het rustig op macro-economisch vlak.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0872. De obligatierentes liepen op. WTI-olie werd circa 0,7 procent duurder en kostte 76,75 dollar.

Bedrijfsnieuws

Rheinmetall en Infineon gingen aan kop in de DAX, met winsten van circa anderhalf procent. Elders deden halfgeleiders ook goede zaken. ASML steeg 2,5 procent in Amsterdam en STMicroelectronics won 2 procent in Parijs.

Osram liet met de resultaten over het vierde kwartaal zien dat het progressie boekt met de omslagplannen, stelde zakenbank Bernstein. De herfinanciering ligt voor op schema. Het aandeel Osram daalde licht.

Vastgoedaandeel Vonovia leverde in Frankfurt 2 procent in, net achter hekkensluiter Brenntag. Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim een half procent in Parijs.

Hermes ging aan kop in de CAC 40 met een winst van bijna 5 procent na het openen van de boeken. De maker van de luxe Birkin-tassen rapporteerde een flinke stijging van de kwartaalomzet.

L'Oreal wist afgelopen kwartaal verder te groeien, maar de resultaten waren minder dan verwacht. Het aandeel was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van 7,5 procent.

Ubisoft steeg 14 procent. De Franse maker van computerspellen kwam bij de kwartaalcijfers met een sterke outlook.

Tesco heeft zijn bankentak verkocht aan Barclays. Analisten van Shore Capital noemden het een prima deal, maar vonden het opvallend dat Tesco de verzekeringstak, ATM, cadeaukaarten en reischeques niet verkocht. Tesco sloot fractioneel hoger in Londen.

Barclays heeft volgens Jefferies een goede deal gesloten met Tesco gezien de betaalde prijs en de synergiemogelijkheden. Het aandeel verloor ruim een half procent. De Britse bank verkocht zijn Duitse consumententak.

In Amsterdam steeg het aandeel Adyen nog eens 2,5 procent, na de koersexplosie op donderdag na kwartaalcijfers. Verschillende analisten verhoogden vrijdag hun koersdoel voor de betaalspecialist.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger, met vooral een duidelijke winst voor de Nasdaq.