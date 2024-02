AEX sluit prima week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag opnieuw hoger gesloten, waarbij de recordstand opnieuw werd aangescherpt. Afgelopen week is de AEX ruim 3 procent gestegen en de index staat sinds het begin van het jaar alweer zo’n dikke 8 procent hoger. Een prima start om zo maar eens te zeggen.

De AEX sloot vrijdag 1 procent hoger op 851,77 punten, vandaag vooral weer eens geholpen door de techaandelen die ruim vertegenwoordigd zijn in de hoofdindex.

Dat de chippers de kar trekken, dat lijkt inmiddels normaal, maar deze week kreeg de AEX nog eens extra hulp van Adyen, dat op weekbasis ruim 22 procent kon bijschrijven. In ieder geval houdt het enthousiasme nog niet op een hopen beleggers dat bij het geringste probleem de Fed klaar staat om in te grijpen.

Overigens is het niet alleen in Amsterdam dat een handjevol aandelen de kar trekt. Dat geldt ook in de VS en elders in Europa. In de Euro Stoxx 50 bijvoorbeeld, waar ASML, SAP en LVMH samen goed zijn voor meer dan 20 procent van de index en voor bijna 100 procent van het rendement dit jaar.

Verder bleek dat in Duitsland de inflatie in januari is teruggevallen van 3,7 naar 2,9 procent.

Een vat Brentolie noteerde rond het slot in Amsterdam fractioneel lager op 81,59 dollar. Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

De rentes bleven dicht bij huis en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0782.

Stijgers en dalers

Ook vandaag waren het dus weer de chippers die de index glans gaven. Bank of America werd positiever over de Nederlandse chipaandelen. De bank verhoogde het koersdoel voor ASMI van 521 naar 619 euro, voor ASML van 904 naar 1.046 euro en voor Besi van 142 naar 163 euro. Voor ASMI en ASML hanteert de bank nog altijd een koopadvies, waarbij ASML nog steeds als sectorfavoriet geldt. Het advies voor Besi blijft neutraal, ondanks de koersdoelverhoging. ASML won 2,5 procent en Besi en ASMI zelfs meer dan 4 procent.

Ook Adyen droeg weer goed bij en won 2,6 procent na een serie koersdoelverhogingen. Donderdag explodeerde de koers van Adyen na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Opnieuw wist DSM-Firmenich niet mee te doen en daalde 2,3 procent.

Galapagos ging aan kop in de in de Midkap en won 2,9 procent. Aperam wist 2,4 procent terreinwinst te boeken. Aperam heeft in het afgelopen kwartaal een fors lager aangepaste EBITDA geboekt, maar presteerde ondanks deze daling toch iets beter dan verwacht. ING sprak evenwel van zwakke prestaties en merkte op dat er weinig herstel in het verschiet ligt. Het aandeel opende vanochtend nog lager.

De grootse verliezer in de Midkap was Corbion. Het aandeel verloor 2,3 procent. Flow Traders was ook een van de verliezers met een min van 2,2 procent, net als Air France-KLM en Arcadis.

InPost daalde 1,8 procent. Bloomberg en Reuters meldden dat Goldman Sachs 6 miljoen aandelen Inpost verkoopt. Wie de verkoper is, werd niet gemeld. De verkoopprijs zou rond de 13,90 euro per aandeel liggen.

In de AScX ging Fastned aan kop en won 3,2 procent. Fastned heeft een belangrijke kavel gewonnen in een Duitse aanbesteding.

Avantium daalde met 2,3 procent. Het bedrijf heeft met succes 70 miljoen euro opgehaald. Dat is meer dan de 50 miljoen euro waarop aanvankelijk werd gemikt.

Renewi droeg de rode lantaarn met een verlies van 2,7 procent.

NX Filtration behaalde in 2023 minder omzet, maar daarvoor had het bedrijf ook al gewaarschuwd. Dit jaar moet de omzet volgens de specialist in waterfiltering flink stijgen. Het aandeel won ruim 12 procent.

Het eveneens lokaal genoteerde Onward Medical won nog eens dik 43 procent. Gisteren kwam er ook al 35 procent bij na een koopaanbeveling van KBC Securities.

Tussenstanden Wall Street

Tijdens het slot van de Europese beurzen lieten de Amerikaanse beurzen een verdeeld beeld zien, maar de Nasdaq schreef 0,9 procent bij.