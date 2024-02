Video: Amerikaanse en vooral Japanse aandelen aantrekkelijker dan Europese

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen is wat positiever geworden over Europese aandelen, maar is vooral enthousiast over Japanse aandelen.

De bank besloot zijn advies voor Europoese aandelen te verhogen van Onderwogen naar Neutraal, "waarbij we zeer positief zijn over Japan, een beetje voorzichtig over de VS en fundamenteel voorzichtig over Europa", zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

"Na een aarzelende start is de stemming op de aandelenmarkten positief, waarbij de S&P 500 vandaag mogelijk boven de 5.000 punten eindigt en de Nikkei rond de 37.000 punten schommelt, een niveau dat we 34 jaar niet hebben gezien", zei Van Leenders.

Dit heeft volgens de beleggingsstrateeg alles te maken met de cyclus en een steeds grotere kans op een zachte landing in de VS. "De inflatie neemt af zonder dat de economie veel schade oploopt", aldus Van Leenders.

De strateeg is met name positief over Japan, waar de cyclus en de corporate governance verbeteren, de bedrijfswinsten hoger zijn en opwaarts worden bijgesteld, terwijl in tegenstelling tot in de VS en Europa nog geen sprake is van monetaire verkrapping.

Ook over de VS is Van Leenders nog positief, ondanks een reeks waarschuwingssignalen, zoals een lage krediet- en geldgroei vanwege het monetaire beleid, maar met name vanwege het zeer positieve sentiment, "waardoor het geen goed moment is om nu aandelen te kopen", zei de strateeg.

Wat Europa betreft is de strateeg fundamenteel voorzichtig. "Daar maken we ons wat zorgen over de winstontwikkeling, de lage groei en afnemende inflatie. Dit zorgt voor druk op de omzet en winstmarges, waardoor ook de winst onder druk staat."