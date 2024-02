Futures Wall Street wijzen op nagenoeg vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenfutures stonden vrijdagochtend rond lunchtijd vlak, nadat de S&P 500 donderdag gedurende de handelsdag voor het eerst door de 5.000 punten brak.

Futures op de Dow Jones waren vanmiddag min of meer ongewijzigd, terwijl die voor de S&P 500 met 0,2 procent stegen en Nasdaq 0,3 procent hoger van start lijkt te gaan.

De S&P 500 tikte donderdag een hoogste epunt van 5.000,40 punten, waarna de index minder dan 3 punten onder de 5.000 punten sloot.

De brede index kraakte het niveau van 4.000 punten op 1 april 2021. Het duurde bijna drie jaar om de laatste 1.000 punten toe te voegen.

Een vooralsnog solide winstseizoen met name bij de grote techfondsen en hun enorme weging binnen de index, een dalende inflatie, een veerkrachtige economie en een Fed die waarschijnlijk dit jaar de touwtjes laat vieren, zorgen ervoor dat de S&P 500 dit jaar alweer zo’n 5 procent hoger staat.

"De overtuiging dat de Amerikaanse economie zacht, of misschien wel helemaal niet, landt, in combinatie met vooral meevallende kwartaalcijfers, geeft beleggers vertrouwen", zei Simon Wiersma van ING.

Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en er kan worden gesproken van een sterk kwartaal. "Ongeveer 70 procent liet beter dan verwachte winstcijfers zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet boekte. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx .

Zowel de macro-economische- als de bedrijfsagenda is vandaag vrijwel leeg. Pepsico opende al de boeken.

De Amerikaanse olie-future noteerde met 0,1 procent nipt hoger, na een flinke stijging van ruim drie procent naar 76,22 dollar per vat donderdagavond in New York. Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

De rentes blijven dicht bij huis en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0767.

Bedrijfsnieuws

De aandelen PepsiCo daalden voorbeurs met ruim 2 procent. De winst viel afgelopen kwartaal mee, maar de omzet van de fabrikant van frisdranken en snacks viel juist tegen.

De aandelen van Pinterest daalden met 9 procent in de voorbeurshandel, nadat het socialmediaplatform in het vierde kwartaal een omzet boekte die niet voldeed aan de verwachtingen van analisten.

De aandelen van Affirm Holdings, een dienst voor achteraf betalen, rapporteerde sterke resultaten, maar was somber over de verwachtingen voor komend jaar. De aandelen daalden met 10 procent.

De in Seattle gevestigde online reisorganisatie Expedia waarschuwde voor een daling van de reiskosten en de prijzen. De aandelen leverden voorbeurs 15 procent in.

De aanbieder van clouddiensten Cloudflare rapporteerde een forse stijging van de kwartaalomzet. De aandelen stegen met 26 procent vóór de openingsbel.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 0,1 procent op 4.997,91 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,1 procent op 38.726,33 punten en de Nasdaq won 0,2 procent op 15.793,71 punten.

